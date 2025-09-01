超逼真對話時代來臨 OpenAI代理出擊 鴻海、廣達等喜迎商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
輝達執行長黃仁勳唱旺AI代理（AI Agent），引爆大商機，OpenAI強勢出擊，推出全新語音AI模型GPT-Realtime，主打以單一模型直接處理並產生音訊，宣告AI代理進入「超逼真對話時代」，企業能打造具獨特個性與聲音的AI代理人，可望加速AI數位分身與虛擬助手普及。

隨著OpenAI推出全新語音模型GPT-Realtime，以及提供開發者串接的Realtime API，兩者相輔相成，可望刺激語音AI代理人商業應用升溫，運算需求將同步上升，催動AI伺服器需求引擎，法人看好，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）等OpenAI伺服器供應鏈將喜迎商機。

GPT-Realtime與過去需分開語音辨識、語音合成的架構不同，以往語音AI必須經歷語音轉錄、語義理解與語音生成等多重處理流程，GPT-Realtime最大突破在於顯著縮短回應延遲，提升對話自然度，並在穩定性上符合企業導入需求。

與傳統純語音模型不同，GPT-Realtime也具備智力、推理和理解能力，能敏銳捕捉笑聲等非語言訊號，在句子中間自如地切換語言，並根據場景需求靈活調整語調，完美模仿人類豐富多樣的語調、情感及語速，支援圖像理解，並將其與語音或文字對話相結合使用。

根據OpenAI公布的數據，GPT-Realtime在語音理解與語言轉換的準確率達82.8%，較上一代提升約17%。業界人士認為，GPT-Realtime問世，象徵語音AI技術邁入新里程碑，未來相關應用可望在客服、教育、金融及遠端醫療等領域遍地開花，進一步推動語音AI全面普及。

黃仁勳看好AI代理，強調「目前市場最大成長驅動力來自AI代理的演進」，AI已進階成會研究、思考與制訂計畫，AI代理所需運算量將大幅成長，建議夥伴與客戶，依照每年節奏去建置資料中心，輝達每一代產品都會讓AI能力改善，幫助客戶帶來更多營收。

法人預期，隨著OpenAI應用規模擴大，對AI伺服器的需求仍將顯著增加，帶旺AI伺服器協力廠營運動能。


