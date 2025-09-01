看好AI代理商機 亞馬遜、微軟積極搶進

科技大廠看好AI代理（AI Agent）商機，相繼擴大應用場景，不僅OpenAI推出GPT-Realtime與Operator，強調端到端語音互動與任務自動化，亞馬遜AWS、微軟及Google等美系雲端服務供應商（CSP）也以既有優勢，切入相關布局。

亞馬遜執行長賈西在8月的財報會議上，描繪AI智慧助理Alexa+未來藍圖，將以生成式AI驅動的Alexa+定義為「能採取行動的個人助理」。亞馬遜積極力推Alexa+，強化其數位助理的AI代理行為與自然對話能力。

同時，亞馬遜AWS也鎖定企業建置部署AI代理應用需求，推出Amazon Bedrock AgentCore平台，並專注於開發代理人的核心功能。

微軟在今年Microsoft Build開發者大會上，推出一系列新品，讓AI代理更容易在企業環境中部署，其中多代理系統Azure AI Foundry Agent Service，支援調用多個專門的AI代理，並讓Copilot Studio、Microsoft 365、Azure AI Agents Service等所打造的AI代理彼此協作、分派任務，完成複雜的業務流程。

Google Cloud則高呼2025年是「AI代理時代」，力推各類AI模型與AI代理開發工具包。