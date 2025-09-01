快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

看好AI代理商機 亞馬遜、微軟積極搶進

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

科技大廠看好AI代理（AI Agent）商機，相繼擴大應用場景，不僅OpenAI推出GPT-Realtime與Operator，強調端到端語音互動與任務自動化，亞馬遜AWS、微軟及Google等美系雲端服務供應商（CSP）也以既有優勢，切入相關布局。

亞馬遜執行長賈西在8月的財報會議上，描繪AI智慧助理Alexa+未來藍圖，將以生成式AI驅動的Alexa+定義為「能採取行動的個人助理」。亞馬遜積極力推Alexa+，強化其數位助理的AI代理行為與自然對話能力。

同時，亞馬遜AWS也鎖定企業建置部署AI代理應用需求，推出Amazon Bedrock AgentCore平台，並專注於開發代理人的核心功能。

微軟在今年Microsoft Build開發者大會上，推出一系列新品，讓AI代理更容易在企業環境中部署，其中多代理系統Azure AI Foundry Agent Service，支援調用多個專門的AI代理，並讓Copilot Studio、Microsoft 365、Azure AI Agents Service等所打造的AI代理彼此協作、分派任務，完成複雜的業務流程。

Google Cloud則高呼2025年是「AI代理時代」，力推各類AI模型與AI代理開發工具包。

AI Alexa 亞馬遜

延伸閱讀

大和資本點讚CCL產業 「這兩檔」供應鏈最看好

高匯率原料庫存消化完畢 成衣廠9月起獲利回神

裁員應先裁H-1B者？亞馬遜員工匿名文稱「他們與美無牽連」引議

AI商機帶動 DIGITIMES：四大CSP今年資本支出逾3500億美元

相關新聞

蘋果折疊iPhone 指紋辨識回歸…GIS有望奪大單

蘋果明年推出首款折疊iPhone，現正敲定最終設計細節，業界傳出，為減少機身厚度，折疊iPhone將導入高通屏下指紋辨識...

義美、盟立、新代三強聯手 攻機器人、無人機…10日秀新品

老牌食品廠義美、「護國神山」台積電自動化要角盟立、台股第一檔問鼎千金股的機器人廠新代合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶...

超逼真對話時代來臨 OpenAI代理出擊 鴻海、廣達等喜迎商機

輝達執行長黃仁勳唱旺AI代理（AI Agent），引爆大商機，OpenAI強勢出擊，推出全新語音AI模型GPT-Real...

看好AI代理商機 亞馬遜、微軟積極搶進

科技大廠看好AI代理（AI Agent）商機，相繼擴大應用場景，不僅OpenAI推出GPT-Realtime與Opera...

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

隨著市場愈來愈多蘋果首款折疊iPhone的消息，加上當前折疊機滲透率日益增長，蘋果明年加入戰局後，勢必掀起一波市場洗牌戰...

智慧手機兩大生物識別 各有利弊

智慧手機成為現代人生活必備的科技產品，攸關隱私與交易安全的生物辨識系統由人臉辨識（Face ID）與指紋辨識兩大解決方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。