輝達執行長黃仁勳按讚AI代理 將重寫電商遊戲規則

輝達執行長黃仁勳看旺AI代理（AI Agent），吸引OpenAI、Perplexity、Google及微軟等科技大咖積極布局，並且不約而同押注網路購物將成為AI代理主要應用，紛紛推出AI聊天機器人在為用戶搜尋產品後、還能代為下單的新功能，已促使網購業者重新思考銷售策略，可能翻轉規模數十億美元的電商生態。

法人指出，隨著國際大廠相中AI代理可望翻轉電商，牽動富邦媒（8454）、網家（8044）等業者後市。台灣電商業者也關注到AI帶來的新氣象，富邦媒強調，以科技驅動商業模式創新，進一步深化AI與數據應用，擴大技術布局，推動電商市場進入下一個成長階段，為消費者、品牌夥伴與商家創造更高價值。

富邦媒指出，旗下「mo店＋」發展迅速，目前上架商品突破百萬件，momo今年進一步擴大規模，透過AI數據賦能商家，提升智能推薦與精準行銷能力，幫助品牌與個體商家強化競爭力。

AI代理應用在全球電商業已成為趨勢，英國金融時報報導，OpenAI已更新購物系統Operator，並更名為Agent，能在同一個瀏覽器視窗內完成任務，以購物為核心用途，例如在用戶要求系統購買烤肉晚餐及甜點的食材時，系統便導向超市網站，把必要產品加入購物車，再交由用戶完成結帳。

OpenAI計劃在ChatGPT導入整合式結帳功能，用戶無需離開平台即可完成交易，該公司則從直接完成的網購交易抽成。Perplexity最近推出Comet代理瀏覽器，可在桌面上完成原本須開啟多項程式的功能，例如行事曆、網站及電郵等。微軟「Action」功能也能根據用戶購物要求在網路搜尋商品。

Google新推出的「AI模式」會列出多種產品選項，最近也釋出AI產品追蹤系統，在特定產品的價格降至特定水準時，發出提醒通知。Google購物產品副總裁琳康說，這項新功能是要為消費者節省「時間與精力」，避免要開啟20個分頁研究產品的繁瑣痛苦。

賣家與品牌尤其重視如何讓自家產品被AI系統搜尋到、並被聊天機器人推薦。廣告主正採用新技巧，例如改用內含關鍵字的更長商品網址、或是確保商品會被權威網站提到等方式。