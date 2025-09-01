拚瘦身 蘋果摺疊機 指紋辨識復活

蘋果規畫明年推出首款摺疊iPhone，現正敲定最終設計細節，業界傳出，為減少新機厚度，蘋果將導入高通的屏下指紋辨識方案，已近十年不曾用於iPhone的指紋辨識技術將強勢回歸。

蘋果二○一七年推出iPhone X，捨棄過往iPhone搭載的指紋辨識功能，改採人臉辨識後，指紋辨識就在iPhone絕跡。

業界人士說，由於摺疊機需要開闔，闔起來後機身比直立式手機略厚，採用人臉辨識可能增加厚度，不如使用對空間要求較低的指紋辨識系統，且還能進一步降低整機成本。

法人指出，摺疊iPhone是果粉引頸企盼的大改版機種，除了台積電、鴻海、大立光、玉晶光等既有iPhone供應鏈可望迎來商機，GIS過去就是iPhone指紋辨識模組主力供應商。針對承接首款摺疊iPhone指紋辨識訂單，GIS一向不對單一客戶評論。