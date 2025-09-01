聽新聞
0:00 / 0:00
拚瘦身 蘋果摺疊機 指紋辨識復活
蘋果規畫明年推出首款摺疊iPhone，現正敲定最終設計細節，業界傳出，為減少新機厚度，蘋果將導入高通的屏下指紋辨識方案，已近十年不曾用於iPhone的指紋辨識技術將強勢回歸。
蘋果二○一七年推出iPhone X，捨棄過往iPhone搭載的指紋辨識功能，改採人臉辨識後，指紋辨識就在iPhone絕跡。
業界人士說，由於摺疊機需要開闔，闔起來後機身比直立式手機略厚，採用人臉辨識可能增加厚度，不如使用對空間要求較低的指紋辨識系統，且還能進一步降低整機成本。
法人指出，摺疊iPhone是果粉引頸企盼的大改版機種，除了台積電、鴻海、大立光、玉晶光等既有iPhone供應鏈可望迎來商機，GIS過去就是iPhone指紋辨識模組主力供應商。針對承接首款摺疊iPhone指紋辨識訂單，GIS一向不對單一客戶評論。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言