聯發科新晶片 天璣9500本月亮相 未演先轟動
聯發科（2454）強攻智慧手機與邊緣AI大商機，9月將推出最新年度旗艦手機晶片天璣9500，以台積電（2330）3奈米製程打造。
聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，即便天璣9500尚未問世，客戶已躍躍欲試，傳出OPPO的旗艦手機Find X9系列，以及vivo X300系列等機種都將搭載天璣9500，成為首波採用天璣9500的品牌廠，為聯發科業績加分。
外界預期，聯發科將積極展現瞄準高階手機版圖的企圖心，再度與高通的旗艦新品「仙拚仙」。
聯發科正蓄積未來衝刺業績的能量，公司昨（31）日在台北大巨蛋舉行家庭日活動，邀集超過2.5萬名員工及眷屬參與，觀賞中華職棒經典的龍象大戰賽事。聯發科董事長蔡明介向員工信心喊話，強調公司邁入成立第28年，將會繼續往前邁進，再創成功。
手機晶片撐起聯發科的半壁江山，占公司第2季營收比重達52%。據了解，聯發科與高通新款旗艦手機晶片都將於9月中下旬亮相。外界推測，聯發科新品發表時程可能會稍微搶先高通一步。
針對天璣9500的規格，目前市場傳出，將採用四顆安謀（Arm）的Cortex X930，加上四顆Cortex A730架構，與去年底傳出的2+6核心略有出入，可預期會進一步強化AI功能，搶占邊緣AI應用市場商機。
聯發科執行長蔡力行日前提到，手機晶片業務表現穩健，並持續拓展旗艦市場，預計今年旗艦手機相關營收將達30億美元，年增率超過40%。
聯發科受惠於天璣9400系列旗艦晶片的成功，持續增加在旗艦市場的市占率，並帶動全年手機業務成長。蔡力行指出，天璣9400去年推出以來，已獲OPPO、vivo和Redmi多款熱門旗艦AI手機採用。公司將延續這股成長動能，本季推出新一代旗艦晶片天璣9500，以帶來更強大運算能力與更先進的AI功能。
聯發科透露，相較於前一代產品，天璣9500已獲得更多客戶與機種採用，因此預期本季旗艦產品營收將隨天璣9500量產而成長。
