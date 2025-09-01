快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

聯發科新晶片 天璣9500本月亮相 未演先轟動

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科昨日在台北大巨蛋舉行家庭日活動，執行長蔡力行（左起）、董事長蔡明介、營運長陳冠州出席，蔡明介強調公司將會繼續往前邁進，再創成功。聯發科／提供
聯發科昨日在台北大巨蛋舉行家庭日活動，執行長蔡力行（左起）、董事長蔡明介、營運長陳冠州出席，蔡明介強調公司將會繼續往前邁進，再創成功。聯發科／提供

聯發科（2454）強攻智慧手機與邊緣AI大商機，9月將推出最新年度旗艦手機晶片天璣9500，以台積電（2330）3奈米製程打造。

聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，即便天璣9500尚未問世，客戶已躍躍欲試，傳出OPPO的旗艦手機Find X9系列，以及vivo X300系列等機種都將搭載天璣9500，成為首波採用天璣9500的品牌廠，為聯發科業績加分。

外界預期，聯發科將積極展現瞄準高階手機版圖的企圖心，再度與高通的旗艦新品「仙拚仙」。

聯發科正蓄積未來衝刺業績的能量，公司昨（31）日在台北大巨蛋舉行家庭日活動，邀集超過2.5萬名員工及眷屬參與，觀賞中華職棒經典的龍象大戰賽事。聯發科董事長蔡明介向員工信心喊話，強調公司邁入成立第28年，將會繼續往前邁進，再創成功。

手機晶片撐起聯發科的半壁江山，占公司第2季營收比重達52%。據了解，聯發科與高通新款旗艦手機晶片都將於9月中下旬亮相。外界推測，聯發科新品發表時程可能會稍微搶先高通一步。

針對天璣9500的規格，目前市場傳出，將採用四顆安謀（Arm）的Cortex X930，加上四顆Cortex A730架構，與去年底傳出的2+6核心略有出入，可預期會進一步強化AI功能，搶占邊緣AI應用市場商機。

聯發科執行長蔡力行日前提到，手機晶片業務表現穩健，並持續拓展旗艦市場，預計今年旗艦手機相關營收將達30億美元，年增率超過40%。

聯發科受惠於天璣9400系列旗艦晶片的成功，持續增加在旗艦市場的市占率，並帶動全年手機業務成長。蔡力行指出，天璣9400去年推出以來，已獲OPPO、vivo和Redmi多款熱門旗艦AI手機採用。公司將延續這股成長動能，本季推出新一代旗艦晶片天璣9500，以帶來更強大運算能力與更先進的AI功能。

聯發科透露，相較於前一代產品，天璣9500已獲得更多客戶與機種採用，因此預期本季旗艦產品營收將隨天璣9500量產而成長。


延伸閱讀

聯發科 ASIC 出擊 搶雲端商機

晶片 聯發科 高階手機

延伸閱讀

三星、SK海力士晶片豁免遭撤 陸商務部批美出口管制工具化

美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急...美光受惠

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

相關新聞

蘋果折疊iPhone 指紋辨識回歸…GIS有望奪大單

蘋果明年推出首款折疊iPhone，現正敲定最終設計細節，業界傳出，為減少機身厚度，折疊iPhone將導入高通屏下指紋辨識...

義美、盟立、新代三強聯手 攻機器人、無人機…10日秀新品

老牌食品廠義美、「護國神山」台積電自動化要角盟立、台股第一檔問鼎千金股的機器人廠新代合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶...

超逼真對話時代來臨 OpenAI代理出擊 鴻海、廣達等喜迎商機

輝達執行長黃仁勳唱旺AI代理（AI Agent），引爆大商機，OpenAI強勢出擊，推出全新語音AI模型GPT-Real...

看好AI代理商機 亞馬遜、微軟積極搶進

科技大廠看好AI代理（AI Agent）商機，相繼擴大應用場景，不僅OpenAI推出GPT-Realtime與Opera...

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

隨著市場愈來愈多蘋果首款折疊iPhone的消息，加上當前折疊機滲透率日益增長，蘋果明年加入戰局後，勢必掀起一波市場洗牌戰...

智慧手機兩大生物識別 各有利弊

智慧手機成為現代人生活必備的科技產品，攸關隱私與交易安全的生物辨識系統由人臉辨識（Face ID）與指紋辨識兩大解決方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。