聯發科ASIC出擊 搶雲端商機
聯發科（2454）深耕手機晶片等邊緣裝置應用之餘，這幾年也積極搶占雲端商機，爭取雲端服務供應商（CSP）所需的資料中心特殊應用IC（ASIC）生意。
聯發科已設下目標，將努力達成ASIC晶片年度業績達10億美元以上，並預期在接下來幾年仍將會強勁增長。
與其他ASIC設計服務業者相比，聯發科的優勢在於客製化ASIC能力在台廠中居冠，能直攻設計前段毛利率最高的規格設計（spec-in design）工程，可與國外大廠一較高下。
聯發科預期，資料中心ASIC專案將從明年開始貢獻營收，並評估企業級客製化晶片市場對其在中長期有超過400億美元的市場機會 （TAM）。
雖然聯發科並未對外揭露客戶訂單情形，但外界推測已承接Google TPU v8e案件，並將以2奈米製程打造，預期將是公司發展ASIC業務以來的關鍵指標性大案。
聯發科執行長蔡力行日前透露，憑藉SerDes IP技術組合與執行能力，已與多家CSP業者討論資料中心客製化晶片的機會。隨著CSP業者為提升資料中心效率而持續評估採用客製化晶片，其企業級客製化晶片業務成長動能相當強勁。他並預期明年起能帶來相當規模的年營收表現。
聯發科也攜手AI晶片霸主輝達，以爭取承接更多ASIC業務的機會。輝達日前發表NVLink Fusion，搶占半客製化的AI基礎架構商機，聯發科是其生態系合作夥伴之一。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言