快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

智慧手機兩大生物識別 各有利弊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

智慧手機成為現代人生活必備的科技產品，攸關隱私與交易安全的生物辨識系統由人臉辨識（Face ID）與指紋辨識兩大解決方案主導，各有利弊。

從成本來看，人臉辨識系統因整合鏡頭模組，該技術對空間要求較大，零組件成本也略高，因此通常都會應用在高階機種。目前人臉辨識的辨識準確度已相當高，且解鎖速度也快，已是各家品牌廠的主流辨識技術。

不過，人臉辨識也存在一些缺點，包括容易受到環境干擾，例如光線、角度、表情、化妝等，都可能會造成辨識失敗，甚至若辨識演算法不夠好，有心人可利用照片、影片或面具來欺騙系統，在資安方面仍存在一定程度的風險。

指紋辨識方面，最大優勢是成本較低，而且環境因素影響較小，辨識速度極快，新一代超聲波屏下指紋辨識系統的辨識面積與速度甚至比傳統電容式指紋辨識更快更廣，因此三星旗艦機種至今仍採用指紋辨識技術。

另外，每個人的指紋都不一樣，成為獨一無二的「密碼」，也是指紋辨識的一大優勢。不過，指紋辨識也有缺陷，例如用戶手指沾上汗水、汙垢、灰塵都會影響辨識正確率，更重要的是，指紋辨識屬於接觸式辨識，存在一定的衛生問題與潛在的隱私風險。

指紋辨識 鏡頭模組 智慧手機

延伸閱讀

攜手達擎推動AI虛實融合技術落地應用

AI智能洗髮店進駐高雄 銀髮族洗髮兼身體按摩直呼「舒服」

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

科技巨頭棄傳統密碼 生物辨識技術成安全新主流

相關新聞

蘋果折疊iPhone 指紋辨識回歸…GIS有望奪大單

蘋果明年推出首款折疊iPhone，現正敲定最終設計細節，業界傳出，為減少機身厚度，折疊iPhone將導入高通屏下指紋辨識...

義美、盟立、新代三強聯手 攻機器人、無人機…10日秀新品

老牌食品廠義美、「護國神山」台積電自動化要角盟立、台股第一檔問鼎千金股的機器人廠新代合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶...

超逼真對話時代來臨 OpenAI代理出擊 鴻海、廣達等喜迎商機

輝達執行長黃仁勳唱旺AI代理（AI Agent），引爆大商機，OpenAI強勢出擊，推出全新語音AI模型GPT-Real...

看好AI代理商機 亞馬遜、微軟積極搶進

科技大廠看好AI代理（AI Agent）商機，相繼擴大應用場景，不僅OpenAI推出GPT-Realtime與Opera...

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

隨著市場愈來愈多蘋果首款折疊iPhone的消息，加上當前折疊機滲透率日益增長，蘋果明年加入戰局後，勢必掀起一波市場洗牌戰...

智慧手機兩大生物識別 各有利弊

智慧手機成為現代人生活必備的科技產品，攸關隱私與交易安全的生物辨識系統由人臉辨識（Face ID）與指紋辨識兩大解決方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。