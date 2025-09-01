智慧手機兩大生物識別 各有利弊
智慧手機成為現代人生活必備的科技產品，攸關隱私與交易安全的生物辨識系統由人臉辨識（Face ID）與指紋辨識兩大解決方案主導，各有利弊。
從成本來看，人臉辨識系統因整合鏡頭模組，該技術對空間要求較大，零組件成本也略高，因此通常都會應用在高階機種。目前人臉辨識的辨識準確度已相當高，且解鎖速度也快，已是各家品牌廠的主流辨識技術。
不過，人臉辨識也存在一些缺點，包括容易受到環境干擾，例如光線、角度、表情、化妝等，都可能會造成辨識失敗，甚至若辨識演算法不夠好，有心人可利用照片、影片或面具來欺騙系統，在資安方面仍存在一定程度的風險。
指紋辨識方面，最大優勢是成本較低，而且環境因素影響較小，辨識速度極快，新一代超聲波屏下指紋辨識系統的辨識面積與速度甚至比傳統電容式指紋辨識更快更廣，因此三星旗艦機種至今仍採用指紋辨識技術。
另外，每個人的指紋都不一樣，成為獨一無二的「密碼」，也是指紋辨識的一大優勢。不過，指紋辨識也有缺陷，例如用戶手指沾上汗水、汙垢、灰塵都會影響辨識正確率，更重要的是，指紋辨識屬於接觸式辨識，存在一定的衛生問題與潛在的隱私風險。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言