上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著市場愈來愈多蘋果首款折疊iPhone的消息，加上當前折疊機滲透率日益增長，蘋果明年加入戰局後，勢必掀起一波市場洗牌戰，屆時競爭不僅將更加激烈，商機也會同步擴大。

供應鏈消息指出，蘋果初步規劃折疊iPhone首年出貨量約700萬支，等於是全球折疊機市場一年總出貨量的三成多，意味著蘋果有信心新品上市後，直接取得三成左右的市占率。

業界人士指出，蘋果在折疊機項目已開發超過五年，光是設計改版的次數就有雙位數之多，且一直以來都未拍板定案，近期總算才確認全機設計，並即將在今年底之前邁入試產階段、明年進入量產與上市，因此近期相關供應鏈都已同步啟動。

三星是現階段全球折疊機龍頭，陸系品牌廠華為緊追在後。據指出，全球折疊手機出貨量在2023年攀上高峰、達2,120萬支，2024年則下滑到1,880萬支，年減11.3%，2025年預估將回升，年增率可達3.7%，出貨規模約1,950萬支。

