上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

義美、盟立、新代合組新公司 鐵三角背後大有淵源

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

義美集團攜手盟立（2464）、新代科技成立「鞍新盟機器人製造公司」，成為台灣機器人與無人機產業新勢力，這三家檯面上本業看似關連性不大的國內老牌企業，其實背後大有淵源，台積電（2330）創辦人張忠謀當年促成盟立從工研院衍生成為新公司，意外為現在的合作案埋下伏筆。

義美總經理高志明與盟立董座孫弘是師大附中同學。孫弘任職工研院機械所時，在產業中有「齒輪王」的美譽。高志明找上孫弘，希望機械所協助義美開發食品機械，兩名高中同屆的同學在畢業多年後「相認」，結下不解之緣。

至於孫弘與新代科技董事長蔡尤鏗均出身工研院機械所，兩人是成大機械系學長學弟關係，新代也與盟立、大同為盟英的創始股東。

孫弘原本無意出任工研院機械所衍生公司的負責人，在時任工研院長張忠謀的「非你不可」勸說下，率領108位機械所同仁成立盟立公司，成為台灣第一家提供自動化整體解決方案的公司，也是機械所第一家衍生公司。義美也在第一時間參與投資，成為盟立的創始大股東。

孫弘在1989年創立盟立，當時在機械所負責開發控制器的學弟蔡尤鏗，也在1995年創業，30年來發展成為工具機市場產量占全球37%，兩岸控制器第一品牌。

