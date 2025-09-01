義美、盟立、新代三強聯手 攻機器人、無人機…10日秀新品

老牌食品廠義美、「護國神山」台積電自動化要角盟立（2464）、台股第一檔問鼎千金股的機器人廠新代合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進當紅的無人機與機器人市場。盟立集團並預告，將在下周三（10日）登場的半導體展（SEMICON Taiwan 2025）首度秀出相關新品，要讓市場驚艷。

義美、盟立、新代強強聯手，意味無人機與機器人新勢力崛起，新複材業者邦泰也同受矚目。盟立透露，下周半導體展中，將於集團展區首度公開關鍵零組件均自主可控的無人機及機器人、機器狗等產品，宣示共同搶進紅不讓的無人機和機器人市場。

根據經濟部資料，鞍新盟成立於今年5月底，額定資本額7.5億元，並於上周三（8月27日）完成最後變更登記，目前實收資本額2.25億元。由義美總經理高志明擔任鞍新盟董事長，盟立董座孫弘與執行長林世東、新代科技董事長蔡尤鏗等都是公司董事。

鞍新盟公司名稱的由來，取自義美集團的金鞍機械、新代與盟立三家公司各一字組成。未來無人機、機器人及機器狗的精密加工製造，都由位於桃園龍潭擁有廣大廠區的金鞍機械負責；新代科技提供控制器；盟立負場域規劃、系統整合等研發設計，及機器人關節所需的各式減速機產品等。

據了解，高志明醉心無人機市場，已鴨子划水布局多年，除出任台灣無人機產業技術整合協會理事長外，並於金鞍機械廠區內建置「Bong‑Khang 風洞」，可模擬極端天候如高溫、低溫、強風與降雨，以測試無人機性能。

盟立表示，將在下周半導體展大秀可舉重達20公斤的盟立人形機器人與巡檢機器狗MD-X。終端應用區更有盟立集團轉投資與策略聯盟的產品，包括盟英關節模組與鞍新盟無人機，呈現多樣化布局。

另外，針對人形機器人及智能巡檢機器狗等解決方案，盟立與子公司盟英合作，開發系列新款機器人關節模組諧波減速器。盟立並偕同盟英，針對新材料開發出多項新技術，包括依照人型機器人的不同關節的需求，分別開發出PEEK、鋁合金、鈦合金等不同材質的減速機，可較使用鋼製鋼輪的諧波減速器減重50%以上，大幅降低機器人重量。

新代科技上周於興櫃參考價一度衝上1,005元，成為台股史上首檔機器人千金股，引爆話題。新代預計最快9月底掛牌上市。