聯發科家庭日首次前進大巨蛋 董座蔡明介：讓員工留下美好回憶

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科全場超過2萬5000位同仁眷屬一同參與棒球家庭日，為賽事激昂加油，展現「聯發精神 全力出擊」。圖／聯發科提供
聯發科全場超過2萬5000位同仁眷屬一同參與棒球家庭日，為賽事激昂加油，展現「聯發精神 全力出擊」。圖／聯發科提供

聯發科技家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年於8月31日前進大巨蛋。聯發科董事長蔡明介表示，今年度的家庭日，是大巨蛋落成後單次最大規模的企業參與棒球賽事，期盼讓員工及親友們共同留下美好回憶，也希望透過活動實踐企業社會責任，為社會帶來正面影響。

聯發科家庭日以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長蔡明介與超過2萬5000名的同仁及眷屬共同前進大巨蛋，觀賞中華職棒賽事經典的「龍象大戰」；搭配特別安排的賽後演唱會，由動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。此外，也將當天所打出安打及全壘打轉換為公益捐贈金額，延續長期對永續及環境的支持。

蔡明介表示，聯發科致力於產品創新、技術突破，讓全球數十億人受惠於科技帶來的便利與進步。公司的成長來自全體員工的努力付出，公司也將持續優化各項福利，關懷員工個人及家庭生活，讓大家能夠無後顧之憂地在工作中發揮所長。今年度的家庭日，是大巨蛋落成後單次最大規模的企業參與棒球賽事，期盼讓員工及親友們共同留下美好回憶，也希望透過活動實踐企業社會責任，為社會帶來正面影響。

今年的聯發科大巨蛋家庭日，由蔡明介攜手副董事長暨執行長蔡力行，並由總經理暨營運長陳冠州登板開球，期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。家庭日現場也設計一系列適合大小朋友的專屬應援活動，並升級賽後演唱會陣容，邀請知名金曲歌手現場演唱，為同仁與眷屬創造精彩時刻。聯發科更不忘延續企業社會責任，配合公司28周年慶規劃此次家庭日公益捐贈計畫；當天每打出一支安打即捐贈1萬元，每打出一支全壘打更加碼捐贈28萬，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會，此筆基金也將用於後續志工植樹活動，實踐環境永續。

聯發科技2025年家庭日，由董事長蔡明介（左三）親自帶隊。左起為聯發科共同營運長顧大為，副董事長暨執行長蔡力行、總經理暨營運長陳冠州，登板為今天的「龍象大戰」開球，並期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。圖／聯發科提供
聯發科技2025年家庭日，由董事長蔡明介（左三）親自帶隊。左起為聯發科共同營運長顧大為，副董事長暨執行長蔡力行、總經理暨營運長陳冠州，登板為今天的「龍象大戰」開球，並期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。圖／聯發科提供

