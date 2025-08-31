聯發科家庭日 董事長蔡明介：繼續往前邁進、再創成功

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科家庭日活動前進大巨蛋，圖中從左至右為聯發科共同營運長顧大為、副董事長暨執行長蔡力行、董事長蔡明介、總經理暨營運長陳冠州。聯發科／提供
聯發科家庭日活動前進大巨蛋，圖中從左至右為聯發科共同營運長顧大為、副董事長暨執行長蔡力行、董事長蔡明介、總經理暨營運長陳冠州。聯發科／提供

晶片大廠聯發科（2454）31日以「聯發精神 全力出擊」為主題，在大巨蛋舉行家庭日活動。聯發科董事長蔡明介指出，今天公司邁入第28周年，將會繼續往前邁進再創成功。

蔡明介在致詞時表示，很難得該公司家庭日第一次在台北舉辦，這也是大巨蛋成立之後最大規模的企業參與棒球賽事，很榮幸能跟公司同仁及親友們，與球迷一起參與見證這個里程碑。棒球是社會上最重要共同的記憶跟經驗，他自己也是球迷，記得1970年代，他在大學時期會半夜起來看世界盃少棒的轉播，90年代開始有職棒之後，也陪小孩在成長過程中偶爾去觀賞職棒比賽，甚至去年觀賞世界盃12強冠軍賽，既興奮又感動。他要感謝聯發科的同仁與家人長期支持，今天邁入第28周年，將會繼續往前邁進再創成功。

聯發科這次在大巨蛋舉辦家庭日，由蔡明介率領該公司副董事長暨執行長蔡力行、總經理暨營運長陳冠州、共同營運長顧大為等主管出席，並由陳冠州登板開球。

聯發科家庭日活動今年在大巨蛋觀賞中華職棒經典的「龍象大戰」賽事，有超過25,000名的公司同仁及眷屬同樂。除了賽事之外，依據今天所打出安打及全壘打數，會轉換為公益捐贈金額，每打出一支安打即捐贈1萬元，每擊出一支全壘打更加碼捐贈28萬，款項將捐贈給慈心有機農業發展基金會。

