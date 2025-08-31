快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

高通推出 整合UHF RFID的企業級行動處理器

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

高通旗下高通技術公司近日宣布推出突破性的全新處理器Dragonwing Q-6690，是全球首款全面整合超高頻無線射頻識別功能（UHF RFID）的企業級行動處理器。

高通指出，此處理器包括內建 5G、Wi-Fi 7、藍牙 6.0和超寬頻等無線技術，支援鄰近感知體驗和全球連接能力，並支援多元外型設計，為OEM與ODM廠商提供可規模化與可升級的平台，並搭載可透過空中下載技術（OTA）升級的軟體配置功能組合。

高通技術公司副總裁暨零售業務負責人Art Miller表示，Dragonwing Q-669將整合式RFID、AI和新一代無線能力結合到單一、可擴展的平台，希望加速包括零售、物流與製造等產業的創新。零售業者需要的不僅是強大且具連接能力的平台，還必須能夠因應持續演變的顧客期待，從更智慧的資訊服務站與手持裝置，到即時存貨分析與非接觸式體驗。

高通強調，Dragonwing Q-6690是全球首款完全整合RFID功能的企業級行動處理器，無需外接RFID讀取器模組，進而讓裝置設計更小巧、高效。此項整合有助於更輕鬆實現以安全為核心的非接觸式使用情境，例如門禁管制、資產追蹤、庫存管理與產品驗證，尤其適用於零售、物流與工業應用領域。

高通 處理器

延伸閱讀

中央大學攜手英特爾、華碩 成立「AI PC創新實驗室」

Palo Alto Networks 助客戶啟動企業級「量子安全防護」

iPhone 17系列模型機最終造型曝光！新機重點特色、新色預測一次看

傳英特爾18A製程良率僅10% 新一代處理器恐虧本上市

相關新聞

首屆高通台灣AI黑客松決賽 冠軍隊伍出爐

首屆高通台灣AI黑客松決賽結果揭曉，高通旗下高通技術公司攜手華碩（2357）、台灣微軟與仨宇共同舉辦「Qualcomm®...

PCB族大啖AI商機 營運衝…臻鼎、華通等掌握成長動能

印刷電路板（PCB）族群搶吃AI商機，大廠分別卡位，確保掌握2026年更多成長動能。業界看好，臻鼎、華通、金像電、欣興、...

迅得、志聖、群翊等切入半導體業務領域 各擁利基

PCB設備商今年搭上產業投資東南亞製造與復甦商機，迅得、志聖、群翊、牧德等業者也積極跨入先進封裝，不少設備商更合作半導體...

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑與萬潤受投資人關注，認為委外封裝測試廠產能貢獻可能被低估，預計到20...

美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急...美光受惠

川普政府公告將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，才能將美國半導體設備進...

台積電人均薪資福利357萬 84%員工認為合理

台積電永續報告書日前公布，揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元，創新高，年增44.5%，員工購股計畫已有超過85%員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。