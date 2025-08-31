高通推出 整合UHF RFID的企業級行動處理器

高通旗下高通技術公司近日宣布推出突破性的全新處理器Dragonwing Q-6690，是全球首款全面整合超高頻無線射頻識別功能（UHF RFID）的企業級行動處理器。

高通指出，此處理器包括內建 5G、Wi-Fi 7、藍牙 6.0和超寬頻等無線技術，支援鄰近感知體驗和全球連接能力，並支援多元外型設計，為OEM與ODM廠商提供可規模化與可升級的平台，並搭載可透過空中下載技術（OTA）升級的軟體配置功能組合。

高通技術公司副總裁暨零售業務負責人Art Miller表示，Dragonwing Q-669將整合式RFID、AI和新一代無線能力結合到單一、可擴展的平台，希望加速包括零售、物流與製造等產業的創新。零售業者需要的不僅是強大且具連接能力的平台，還必須能夠因應持續演變的顧客期待，從更智慧的資訊服務站與手持裝置，到即時存貨分析與非接觸式體驗。

高通強調，Dragonwing Q-6690是全球首款完全整合RFID功能的企業級行動處理器，無需外接RFID讀取器模組，進而讓裝置設計更小巧、高效。此項整合有助於更輕鬆實現以安全為核心的非接觸式使用情境，例如門禁管制、資產追蹤、庫存管理與產品驗證，尤其適用於零售、物流與工業應用領域。