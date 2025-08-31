首屆高通台灣AI黑客松決賽 冠軍隊伍出爐

首屆高通台灣AI黑客松決賽結果揭曉，高通旗下高通技術公司攜手華碩（2357）、台灣微軟與仨宇共同舉辦「Qualcomm® Edge AI Developer Hackathon高通台灣 AI 黑客松」，在歷經徵件初選及24小時的實體競賽後落幕，獲得本次冠軍的團隊為「隊長決定就好」，其運用AI協助使用者對龐雜檔案迅速進行分類的創新概念，大幅縮短使用者尋找正確檔案的時間。

高通指出，參賽團隊來自全台多所大學與多元產業企業，充分展現台灣開發者強勁的創新能量，能善用邊緣AI的即時性、隱私保護與高效能等特性，迅速打造可實際運行的AI應用程式。

高通技術公司透過在台舉辦黑客松，鼓勵開發者運用搭載Snapdragon X系列平台的Windows PC，為新一代行動筆電開發具開創性的裝置上或混合式AI應用。首屆黑客松自眾多報名隊伍中挑選出共18支決賽團隊參與，運用Qualcomm AI Hub的AI模型資源，以及仨宇專為黑客松推出的Turu工具，打造能解決生活中繁瑣任務的AI創新方案。

參賽團隊經過24小時腦力激盪與現場業師指導，由學界與業界專家組成的評審團最終選出三支優勝隊伍。高通提到，除了上述冠軍隊伍之外，第二名為「Brain404」，其所開發的解決方案，導入AI為會議生成摘要，接近商品化的成熟度令人驚豔，可望大幅提升企業會議效率。獲得第三名的「海洋的後裔」，運用裝置上AI為缺乏穩定網路支援的海上作業，提供更準確可靠的氣候與海象分析，以確保出海任務順利。前三名團隊可分別獲得新台幣15萬元、10萬元與5萬元的獎金，並將有機會於高通官網部落格露出、高通Discord伺服器線上直播與Qualcomm AI Hub 專案收錄，連結廣大開發者社群，推動更多突破性的應用誕生。

目前全球已有超過1,800家企業透過Qualcomm AI Hub將AI模型最佳化及部署於行動裝置、PC、汽車與物聯網平台。高通技術公司副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，「很開心見證台灣開發者透過這場黑客松，展現裝置上AI帶來的革新力量。Snapdragon X系列平台帶來同類型最佳的CPU和強大的NPU，搭配Qualcomm AI Hub多元資源，為開發者提供堅實的開發工具與平台，加速打造可擴展的AI解決方案，助力台灣成為全球AI創新重要據點」。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔則指出，很榮幸以具備頂尖地端AI運算能力的華碩Copilot+ PC，成為本屆賽事的堅實後盾，協助團隊將前瞻構想快速轉化為創新實踐。台灣微軟專家技術群總經理吳子強則說，微軟很榮幸與高通合作，為開發者打造開放靈活的平台，充分發揮Copilot+ PC強大NPU的運算效能，在低延遲、低功耗下完成複雜AI任務。

仨宇執行長蕭景燈提到，很開心能與高通合作，透過在地化的開發環境與資源，協助更多台灣創作者進入裝置上AI的新領域，並見證許多開發者團隊善用Turu開發工具，快速實現別具創意的AI應用。