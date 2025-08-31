聽新聞
AI前景有變數 美股9月挑戰大

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

受人工智慧（ＡＩ）概念股拖累，美國股市上周五（廿九日）自歷史新高回落。本周公布的八月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高的重大關卡，而九月原本向來是美股表現最差的月份，挑戰更大。

費城半導體指數周五大跌百分之三點二，創下四月中以來最重跌幅；科技股為主的那斯達克綜合指數跌百分之一點二，影響所及，道瓊工業指數和標普五百指數分別下跌百分之○點二和百分之○點六。此外，市值四兆美元的晶片巨頭輝達本周對中國大陸銷售前景釋出變數，周五大跌百分之三點四，連跌三天且愈跌愈重，周線跌百分之二點一，創五月以來最大單周跌幅。幾乎所有與ＡＩ熱潮相關的大型股周五都重挫。

瑞穗證券分析師歐瑞根（Dan O'Regan）報告指出，ＡＩ這波拋售原因很多，除輝達周三公布財報後股價陷入低迷，許多ＡＩ的利空消息也引發關注。

華爾街日報報導，阿里巴巴已開發出一款ＡＩ晶片，可能成為輝達Ｈ２０晶片的替代選項。此外，美國商務部將取消原先允許三星電子、ＳＫ海力士和英特爾大陸子公司從大陸採購美國晶片製造設備的許可。

隨著美股周一因勞動節假期休市，投資人目光轉向即將到來的九月，而九月頭一份重大經濟數據就是就業報告。路透調查顯示，八月就業人數預料增加七點五萬人。上月報告中，非農就業僅增加七點三萬人，數字意外疲弱，且前兩個月的增幅也被大幅下修。

