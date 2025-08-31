美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急...美光受惠

川普政府公告將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，才能將美國半導體設備進口至大陸。

彭博分析指出，SK海力士及三星有一大部分DRAM和NAND產能在中國，設備的升級與維護將受限，增加長期全球記憶體供應緊縮的風險，但美國記憶體大廠美光（Micron）可能受惠。

彭博分析師也認為，公告未將台積電納入撤銷豁免的名單，或許是因為台積電大陸廠產品集中在16奈米與28奈米等成熟製程，攸關汽車與工業供應鏈。美國決策官員或許想避免重演疫情期間晶片短缺衝擊製造業的情況。

記憶體領導大廠三星和SK海力士原本取得「經驗證最終用戶」（VEU）身分，也就是獲允從大陸採購美國半導體設備，雖不能為自家陸廠採購先進的極紫外光（EUV）設備，但能夠採購中低階機器與技術，一旦豁免資格被撤銷，兩家公司仍可逐案申請許可維持營運，但預期核准難度大增。

SK海力士有35%-40%的DRAM產能，以及40%到45%的NAND產能是在大陸。三星在陸的NAND產能則占約30%至35%。

聯邦公告也提到撤銷英特爾大連記憶體廠的豁免，然而該廠已被SK海力士收購。

分析師表示，川普政府最新行動實際上切斷兩家韓廠在中國記憶體工廠未來大多數的升級與擴產。雖不會立即導致生產中斷，但半導體設備的維修與替換將變得更慢、更困難，良率可能因而下降，增加長期全球記憶體供應緊縮的風險。

根據聯邦公報，三星、SK海力士目前的豁免將在120天後失效，即明年起不再享有豁免。

美國半導體設備供應商，如科林研發、應用材料與科磊，可能受到影響。消息公開後，三家公司股價29日均下跌。中國仍是這些公司關鍵的成長市場，中國當地供應商的競爭已對它們的業績表現造成壓力。

同樣是記憶體製造大廠的美光則可望因這項發展受益。

彭博分析，美國出口管制政策時而強硬、時而寬鬆，搖擺不定，政策明顯前後不一致。撤銷這幾家外商陸廠豁免的新動作，是在總統川普重新批准輝達H20晶片出口中國不久後，可能顯示出川普政府內部強硬派再度施壓。



