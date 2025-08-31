台積電去年度永續報告書指出 採購需求催動2.4兆產值
台積電（2330）去年度永續報告書指出，公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型分析採購活動衍生的社會與環境外部性，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。
永續報告書提到，2024年因採購需求帶動供應鏈創造2兆4,576億元產值，創造46萬個供應鏈員工就業機會與2,928億元薪資收入；供應鏈產生的環境足跡及人權侵害風險亦帶來581億元潛在社會成本，輔導供應商提升節電、節水及減廢績效則帶來16億元環境效益。
為促進供應鏈永續營運，台積電透過熱點分析找出具顯著衝擊的產業類別及地區，納入採購策略及選商標準，透過輔導及設定目標，攜手供應商找出製程最佳化及環境足跡最小化機會，同時盤查評估關鍵原物料，截至去年已累計分析147種原物料，持續發掘改善契機，帶動產業永續轉型。
