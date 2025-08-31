快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

台積電去年度永續報告書指出 採購需求催動2.4兆產值

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）去年度永續報告書指出，公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型分析採購活動衍生的社會與環境外部性，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。

永續報告書提到，2024年因採購需求帶動供應鏈創造2兆4,576億元產值，創造46萬個供應鏈員工就業機會與2,928億元薪資收入；供應鏈產生的環境足跡及人權侵害風險亦帶來581億元潛在社會成本，輔導供應商提升節電、節水及減廢績效則帶來16億元環境效益。

為促進供應鏈永續營運，台積電透過熱點分析找出具顯著衝擊的產業類別及地區，納入採購策略及選商標準，透過輔導及設定目標，攜手供應商找出製程最佳化及環境足跡最小化機會，同時盤查評估關鍵原物料，截至去年已累計分析147種原物料，持續發掘改善契機，帶動產業永續轉型。

台積電 原物料

延伸閱讀

台積電：去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值

創新高！台積電去年員工薪資福利總額357萬 84%員工認為合理

美將限縮晶片設備銷陸 台積電能否豁免受關注

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

相關新聞

PCB族大啖AI商機 營運衝…臻鼎、華通等掌握成長動能

印刷電路板（PCB）族群搶吃AI商機，大廠分別卡位，確保掌握2026年更多成長動能。業界看好，臻鼎、華通、金像電、欣興、...

迅得、志聖、群翊等切入半導體業務領域 各擁利基

PCB設備商今年搭上產業投資東南亞製造與復甦商機，迅得、志聖、群翊、牧德等業者也積極跨入先進封裝，不少設備商更合作半導體...

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑與萬潤受投資人關注，認為委外封裝測試廠產能貢獻可能被低估，預計到20...

美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急...美光受惠

川普政府公告將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，才能將美國半導體設備進...

台積電人均薪資福利357萬 84%員工認為合理

台積電永續報告書日前公布，揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元，創新高，年增44.5%，員工購股計畫已有超過85%員...

台積電去年度永續報告書指出 採購需求催動2.4兆產值

台積電去年度永續報告書指出，公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型分析採購活動衍生的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。