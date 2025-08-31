台積電人均薪資福利357萬 84%員工認為合理

台積電（2330）永續報告書日前公布，揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元，創新高，年增44.5%，員工購股計畫已有超過85%員工參與；依公司內部員工前年度的調查顯示，84%員工認為公司提供合理的整體獎酬。

台積電永續報告書提及，自2022年起台積公司及其100%持股的子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，並於2024年將計畫範圍涵蓋主要持股之海外子公司全體正職員工，由台積公司提供15%購股補助，鼓勵同仁購買公司股票。

2020年起至2024年，台積每年員工整體薪資福利費用總額由約1,408億元增至約3,018億元，同一期間年度人均薪資福利費用由247萬增至357萬元，皆創新高。