快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑與萬潤受投資人關注。圖／AI生成
據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑與萬潤受投資人關注。圖／AI生成

據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑（3131）與萬潤（6187）受投資人關注，認為委外封裝測試廠產能貢獻可能被低估，預計到2027年底，CoWoS總產能將達約20萬片晶圓。

另外，測試產業方面，旺矽（6223）與穎威同樣受到青睞。高盛指出，隨著晶片設計日趨複雜，先進測試持續增加，對於兩家公司而言是不可擋的結構性成長趨勢，預測到2027年，旺矽與穎威在探針卡、插座市場的全球市占率將分別提升至11%與14%，後市可期。

市場對人工智慧（AI）領域的投資熱度持續升溫，從AI伺服器、ASIC與AI GPU，再到機器人等，持續帶動台廠晶圓代工、封裝與測試產業的長期結構性成長，法人表示，相關個股的投資潛力仍值得關注，留意拉回即是買點。

法人分析，雖然輝達最新展望未大幅超越市場預期，短期股價承壓，但公司已規劃新一代中國降規晶片B30A，並向美國政府提交出口許可申請，最快將於9月送樣客戶測試，效能預估約為H20的2.5倍，將遠超中國本土AI晶片。

回顧歷史，輝達過去八次法說會中，有二次因利多提前反映或財報表現不夠驚艷而出現短線回檔，但股價通常整理約一個月後，即重返多頭趨勢。因此，AI概念股可能短期因輝達股價表現而承壓，但隨著AI應用持續深化，以及四大雲端業者的晶片競賽未歇，中長線AI概念股在震盪整理後仍具上攻動能，投資人可把握拉回時的進場良機。

AI 晶片

延伸閱讀

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

全民權證／弘塑 選逾四個月

美股早盤／四大指數盡墨…陸傳自研晶片有望填缺口 輝達挫逾3%

相關新聞

PCB族大啖AI商機 營運衝…臻鼎、華通等掌握成長動能

印刷電路板（PCB）族群搶吃AI商機，大廠分別卡位，確保掌握2026年更多成長動能。業界看好，臻鼎、華通、金像電、欣興、...

迅得、志聖、群翊等切入半導體業務領域 各擁利基

PCB設備商今年搭上產業投資東南亞製造與復甦商機，迅得、志聖、群翊、牧德等業者也積極跨入先進封裝，不少設備商更合作半導體...

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑與萬潤受投資人關注，認為委外封裝測試廠產能貢獻可能被低估，預計到20...

美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急...美光受惠

川普政府公告將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，才能將美國半導體設備進...

台積電人均薪資福利357萬 84%員工認為合理

台積電永續報告書日前公布，揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元，創新高，年增44.5%，員工購股計畫已有超過85%員...

台積電去年度永續報告書指出 採購需求催動2.4兆產值

台積電去年度永續報告書指出，公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型分析採購活動衍生的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。