迎戰蘋果 iPhone 17系列 華為9月4日發表新款三折機
為了迎戰蘋果iPhone 17系列，華為4日舉辦Mate XTs非凡大師以及全場景新品發表會，將發表新款三折手機。
華為常務董事、終端BG董事長余承東日前更新社交媒體並發布預告片，首次曝光華為新款三折疊的外觀，支持eSIM，起售價將下探至人民幣1.5萬元，折合新台幣6.1萬元。
蘋果將於台灣時間10日凌晨1時，舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17系列，並同步更新多項硬體產品。
為提升競爭力，華為Mate XTs起售價將下探至人民幣1.5萬元左右，相較前代16GB+256GB版本19,999元的定價，降幅達25%。前代產品還提供512GB和1TB內建記憶體版本，售價分別為人民幣21,999元和23,999元，此次價格調整或能吸引更多消費者嘗試三折形態。
