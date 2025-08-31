快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

迎戰蘋果 iPhone 17系列 華為9月4日發表新款三折機

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為常務董事、終端BG董事長余承東。（取材自澎湃新聞）
華為常務董事、終端BG董事長余承東。（取材自澎湃新聞）

為了迎戰蘋果iPhone 17系列，華為4日舉辦Mate XTs非凡大師以及全場景新品發表會，將發表新款三折手機。

華為常務董事、終端BG董事長余承東日前更新社交媒體並發布預告片，首次曝光華為新款三折疊的外觀，支持eSIM，起售價將下探至人民幣1.5萬元，折合新台幣6.1萬元。

蘋果將於台灣時間10日凌晨1時，舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17系列，並同步更新多項硬體產品。

為提升競爭力，華為Mate XTs起售價將下探至人民幣1.5萬元左右，相較前代16GB+256GB版本19,999元的定價，降幅達25%。前代產品還提供512GB和1TB內建記憶體版本，售價分別為人民幣21,999元和23,999元，此次價格調整或能吸引更多消費者嘗試三折形態。

售價 發表會 人民幣

延伸閱讀

解燃眉之急？陸傳統車企紛紛牽手華為 行業人士分析「務實選擇」

華為上半年研發砸4,168億元 有望創歷史新高

華為折疊機市占75%創新高 累計出貨量突破1000萬支

華為折疊機 市占75%創新高

相關新聞

PCB族大啖AI商機 營運衝…臻鼎、華通等掌握成長動能

印刷電路板（PCB）族群搶吃AI商機，大廠分別卡位，確保掌握2026年更多成長動能。業界看好，臻鼎、華通、金像電、欣興、...

迅得、志聖、群翊等切入半導體業務領域 各擁利基

PCB設備商今年搭上產業投資東南亞製造與復甦商機，迅得、志聖、群翊、牧德等業者也積極跨入先進封裝，不少設備商更合作半導體...

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

據高盛近期最新路演報告指出，先進封裝設備廠商，如弘塑與萬潤受投資人關注，認為委外封裝測試廠產能貢獻可能被低估，預計到20...

美晶片設備銷陸須逐件申請許可 SK海力士、三星告急...美光受惠

川普政府公告將撤銷南韓三星電子與SK海力士在中國大陸營運使用美國技術的豁免，生效後須逐件申請許可，才能將美國半導體設備進...

台積電人均薪資福利357萬 84%員工認為合理

台積電永續報告書日前公布，揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元，創新高，年增44.5%，員工購股計畫已有超過85%員...

台積電去年度永續報告書指出 採購需求催動2.4兆產值

台積電去年度永續報告書指出，公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型分析採購活動衍生的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。