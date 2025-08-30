快訊

澎恰恰直播叫賣地瓜…王彩樺心疼揭內幕 「偕友資助金額曝光」

黃國昌召近千名小草拆護欄8警傷 北市警：違反集遊法、報檢察官偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電：去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電去年度永續報告書完整版已出爐，其中報告書提及，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。路透
台積電去年度永續報告書完整版已出爐，其中報告書提及，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。路透

台積電去年度永續報告書完整版已出爐，其中報告書提及，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。

台積電去年度永續報告書提到，台積公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型（Input-output Model）分析採購活動衍生的社會與環境外部性。

台積電去年度永續報告書提到，民國 113 年因採購需求帶動供應鏈創造新台幣 2 兆 4,576 億元產值，創造 46 萬個供應鏈員工就業機會與新台幣 2,928 億元薪資收入；供應鏈產生的環境足跡及人權侵害風險亦帶來新台幣 581 億元潛在社會成本，輔導供應商 提升節電、節水及減廢績效則帶來新台幣 16 億元環境效益。

為促進供應鏈永續營運，台積公司透過熱點分析找出具顯著衝擊的產業類別及地區，納入採購策略及選商標準，並透過輔導及設定目標，攜手供應商找出製程最佳化及環境足跡最小化機會，同時針對關鍵原物料 進行盤查評估，截至民國 113 年已累計分析 147 種原物料，持續發掘改善契機，帶動產業永續轉型。

台積電 半導體

延伸閱讀

美將限縮晶片設備銷陸 台積電能否豁免受關注

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

輝達AI GPU仍強勁！大摩解析市場「三大重點」、這七家台廠看俏

相關新聞

台積電：去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值

台積電去年度永續報告書完整版已出爐，其中報告書提及，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。

創新高！台積電去年員工薪資福利總額357萬 84%員工認為合理

台積電永續報告書日前已公布，其中已揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元創高，並於前年度調查顯示84%員工認為合理。

美將限縮晶片設備銷陸 台積電能否豁免受關注

根據聯邦公報（Federal Register），美國將撤銷三星、SK海力士與英特爾從中國大陸採購美國半導體製造設備的許...

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

輝達（NVIDIA）晶片需求依然強勁。摩根士丹利（大摩）證券解析亞洲AI半導體供應鏈的三大重點，包括：Rubin進度、中...

業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

輝達（NVIDIA）的申報資料顯示，上季有兩大「直接客戶」貢獻了39%營收，這兩家「A客戶」和「B客戶」的相關產品營收占...

黃仁勳心繫全球第二大市場…Blackwell銷陸 願讓美國抽成

美國輝達執行長黃仁勳於28日接受福斯財經新聞網訪問。他表示，已就對大陸出售Blackwell晶片和美國政府對話，相信還需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。