台積電：去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值

台積電去年度永續報告書完整版已出爐，其中報告書提及，去年度採購需求帶動供應鏈逾2.4兆元產值。

台積電去年度永續報告書提到，台積公司善用全球半導體業領導地位，提升在地供應商技術與能力，運用投入產出模型（Input-output Model）分析採購活動衍生的社會與環境外部性。

台積電去年度永續報告書提到，民國 113 年因採購需求帶動供應鏈創造新台幣 2 兆 4,576 億元產值，創造 46 萬個供應鏈員工就業機會與新台幣 2,928 億元薪資收入；供應鏈產生的環境足跡及人權侵害風險亦帶來新台幣 581 億元潛在社會成本，輔導供應商 提升節電、節水及減廢績效則帶來新台幣 16 億元環境效益。

為促進供應鏈永續營運，台積公司透過熱點分析找出具顯著衝擊的產業類別及地區，納入採購策略及選商標準，並透過輔導及設定目標，攜手供應商找出製程最佳化及環境足跡最小化機會，同時針對關鍵原物料 進行盤查評估，截至民國 113 年已累計分析 147 種原物料，持續發掘改善契機，帶動產業永續轉型。