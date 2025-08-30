創新高！台積電去年員工薪資福利總額357萬 84%員工認為合理

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電永續報告書日前已公布，其中已揭露台積電去年員工薪資福利總額357萬元創高，並於前年度調查顯示84%員工認為合理。

台積電永續報告書提及，除了現金相關獎酬，自民國 111 年起，台積 公司及其 100% 持股的子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，並於民國 113 年將計畫範圍涵蓋主要持股之海外子公司全體正職員工。由台積公司提供 15% 購股補助，鼓勵同仁購買公司股票，共享長期成長的美好成果，全球有超過 85% 同仁參與計畫。 民國 109 年至民國 113 年，台積公司每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣 1,408 億元增至約新台幣 3,018 億元，而同一期間的年度人均薪資福利費用，則由新台幣 247 萬元增至新台幣 357 萬元。

台積電永續報告書提及，根據民國 112 年執行的員工意見調查，84% 同仁認為公司提供合理的整體獎酬，此結果優於參與韋萊韜悅調查的全球高績效企業（66%）及高科技公司（61%），顯示台積公司除提供具市場競爭力的薪酬，多數同仁亦認同獎酬合理性。民國 113 年，台積公司營收及獲利仍穩健發展，台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣 1,405 億 9,256 萬元，同時民國 113 年的年度調薪作業仍依既訂規畫執行。

台積電永續報告書提及，台灣廠區各年度的獎勵方案分成 2 年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」則於次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或 1 至 3 年的長期激勵獎金計畫。 民國 113 年，台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣 246 萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1 比 384；總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為 49 比 1。

