聽新聞
0:00 / 0:00
劉鏡清：台灣半導體紅到2035 未來在AI
內閣改組，國發會主委劉鏡清將卸任，國發會昨日下午舉行歡送會，劉鏡清有感而發地表示，現在國家很亂，大家都「顏色至上」，但國家不應該是這樣，而國發會可以解決這問題，才願意來當主委，但如今自己義務也盡完了。
劉鏡清透露，其實去年二月總統賴清德就找上門來徵詢，當時就知道身上有顆腫瘤，還不知道良性或惡性，因此過去一年都在賭，直到今年榮總認為必須要開刀，本來考量到會期，希望業務會報後才動刀，但此次會期拖得特別長，沒辦法才在四月手術。
劉鏡清肯定各處工作，也細數成果，更說，台灣半導體大概只能紅到二○三二至二○三五年，未來發展會奠定在人工智慧技術，因此推動ＡＩ新十大建設，也頻繁找軟體業者開會，如果不做，封裝測試第一大國一定會變成中國大陸。
國發會副主委高仙桂在致辭時表示，劉鏡清是程式設計出身，而後在業界擔任總經理，退休後閒雲野鶴，來國發會擔任主委是人生奇遇，也感謝劉鏡清邀請共同參與這場奇遇。
高仙桂分享，劉鏡清直到要離開仍放心不下政策，包括創新創業、ＡＩ十大建設等，都希望能夠延續，心心念念國家未來發展，到各單位道別時，其實仍在交代工作。
國發會副主委彭立沛說，很感謝劉鏡清給自己機會從學界、建築界進入公務體系，劉鏡清總是身先士卒，且扛下最困難的部分，就連自己都經常跟不上劉鏡清的腳步。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言