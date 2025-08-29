聽新聞
劉鏡清：台灣半導體紅到2035 未來在AI

聯合報／ 記者林海／台北報導
國發會主委劉鏡清（右）即將卸任，國發會副主委彭立沛（左）送上大擁抱。記者胡經周／攝影
國發會主委劉鏡清（右）即將卸任，國發會副主委彭立沛（左）送上大擁抱。記者胡經周／攝影

內閣改組，國發會主委劉鏡清將卸任，國發會昨日下午舉行歡送會，劉鏡清有感而發地表示，現在國家很亂，大家都「顏色至上」，但國家不應該是這樣，而國發會可以解決這問題，才願意來當主委，但如今自己義務也盡完了。

劉鏡清透露，其實去年二月總統賴清德就找上門來徵詢，當時就知道身上有顆腫瘤，還不知道良性或惡性，因此過去一年都在賭，直到今年榮總認為必須要開刀，本來考量到會期，希望業務會報後才動刀，但此次會期拖得特別長，沒辦法才在四月手術。

劉鏡清肯定各處工作，也細數成果，更說，台灣半導體大概只能紅到二○三二至二○三五年，未來發展會奠定在人工智慧技術，因此推動ＡＩ新十大建設，也頻繁找軟體業者開會，如果不做，封裝測試第一大國一定會變成中國大陸。

國發會副主委高仙桂在致辭時表示，劉鏡清是程式設計出身，而後在業界擔任總經理，退休後閒雲野鶴，來國發會擔任主委是人生奇遇，也感謝劉鏡清邀請共同參與這場奇遇。

高仙桂分享，劉鏡清直到要離開仍放心不下政策，包括創新創業、ＡＩ十大建設等，都希望能夠延續，心心念念國家未來發展，到各單位道別時，其實仍在交代工作。

國發會副主委彭立沛說，很感謝劉鏡清給自己機會從學界、建築界進入公務體系，劉鏡清總是身先士卒，且扛下最困難的部分，就連自己都經常跟不上劉鏡清的腳步。

