黃仁勳喊Blackwell銷陸 願被美抽成

聯合報／ 編譯林文彬季晶晶／綜合報導

美國輝達執行長黃仁勳廿八日接受福斯財經新聞網訪問時說，美國有能力協助世界以美國標準建立人工智慧（ＡＩ）與軟體，這會幫美國取勝；美國總統川普了解這點，才同意對中國大陸消費者出口H20晶片。

至於出售更高階產品的可能性，黃仁勳表示，已就對大陸出售Blackwell晶片和美國政府對話，相信還需時間溝通；川普希望全球都用美國科技，全球都在美國標準下，就像美元是全球標準貨幣一樣。

黃仁勳預期，ＡＩ將為許多領域帶來正向改變，包括生產力、國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率與追求新構想的能力，生產力提升最終可能讓大家每周只工作四天，「我們周末能將更多時間留給家人，也能閱讀和旅行，這是最棒的」。

被問到H20第二季在大陸營收為零時，黃仁勳答道，輝達希望拿下訂單，H20仍很優秀，性價比、成本效率及生成ＡＩ符元的能力都很出色。

輝達廿七日公布第二季財報，儘管獲利依然亮眼，但證實第二季並未出口H20至大陸。當天股價先漲後跌，廿八日收盤則小跌。

黃仁勳廿七日在財報公布後的電話會議指出，的確可能將先進的Blackwell引進大陸市場，並呼籲美國政府應為本土晶片製造商開放更多市場通道。

若川普要求輝達也上繳Blackwell在大陸銷售額的百分之十五，黃仁勳會否被迫同意，他暗示自己願接受，「我不認為這是被迫，但最終我們能在中國銷售，這符合全球和我國的最佳利益。因此只要能讓我們獲准在中國銷售，我們都能接受」。

黃仁勳強調，大陸是全球第二大ＡＩ市場，若能用具競爭力的產品滿足其需求，預估今年能給輝達帶來約五百億美元的機會。若今年是五百億美元，預估未來每年將以百分之五十的速度成長。他又一次強調，禁止晶片出口反可能迫使大陸加速開發自主產品，最終反而不利美國科技業。

川普八月則指稱，Blackwell超先進，不會輕易放行，但對於降規版的Blackwell可能達成交易。

黃仁勳前述的樂觀言論發表於輝達公布第二季財報之際。該季雖沒向大陸出售任何H20，但輝達營收仍年增百分之五十六至五百四十億美元。

