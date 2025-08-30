美將限縮晶片設備銷陸 台積電能否豁免受關注

根據聯邦公報（Federal Register），美國將撤銷三星、SK海力士與英特爾從中國大陸採購美國半導體製造設備的許可，藉此進一步限縮大陸取得先進晶片製造技術的管道。

美國商務部先前批准三星、SK海力士與英特爾在大陸生產晶片，把這些業者排除在嚴格半導體設備大陸銷售限制之外。根據公告，三星、SK海力士及英特爾享有的豁免120天後到期，這些業者未來需要逐件申請許可，以將美國半導體設備進口至大陸。

值得注意的是，美國媒體6月曾報導，美國打算撤銷台積電（2330）、三星與SK海力士旗下位於大陸晶片工廠，採購美國晶片製造設備時享有的豁免，但最新公告未提到台積電。台積電ADR 29日早盤不漲反跌，下挫逾3%至230.66美元，英特爾股價跌逾2%。

英特爾旗下大連NAND記憶體製造工廠數年前賣給SK海力士，但該公司持續生產晶圓直到今年，SK海力士及三星大量記憶體晶片產能也位於大陸。美光（Micron）是三星及SK海力士記憶體晶片主要競爭對手，美國撤銷許可可能為美光帶來助益。

不過，調整許可政策也可能衝擊美國設備製造商KLA、科林研發（Lam Research）及應用材料（Applied Materials）營收，大陸本土設備製造商則可望因填補美國業者留下的空缺而受益。