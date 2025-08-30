黃仁勳心繫全球第二大市場 Blackwell銷陸 願讓美國抽成

經濟日報／ 編譯林文彬季晶晶／綜合報導

美國輝達執行長黃仁勳於28日接受福斯財經新聞網訪問。他表示，已就對大陸出售Blackwell晶片和美國政府對話，相信還需時間溝通。美國有能力協助世界以美國標準建立人工智慧（AI）與軟體，讓美國取勝；美國總統川普了解這點，才同意對中國大陸客戶出口H20晶片。

黃仁勳表示，川普希望全球都用美國科技，全球在美國標準下，就像美元是全球標準貨幣一樣。

輝達先前公布第2季財報，獲利亮眼，但第2季H20在中國大陸銷售掛零，黃仁勳說，H20仍很優秀，性價比、成本效率及生成AI符元的能力都很出色，希望拿下訂單。他也在財報後電話會議指出，可能將先進的Blackwell引進大陸，呼籲美國政府應為本土晶片製造商開放更多市場通道。

黃仁勳暗示願接受美國政府要求Blackwell在大陸銷售額上繳15%，「我不認為這是被迫，最終能在大陸銷售，符合全球和美國最佳利益。只要能獲准在大陸銷售，我們都能接受」。

美國 黃仁勳

