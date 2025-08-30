黃仁勳心繫全球第二大市場 Blackwell銷陸 願讓美國抽成
美國輝達執行長黃仁勳於28日接受福斯財經新聞網訪問。他表示，已就對大陸出售Blackwell晶片和美國政府對話，相信還需時間溝通。美國有能力協助世界以美國標準建立人工智慧（AI）與軟體，讓美國取勝；美國總統川普了解這點，才同意對中國大陸客戶出口H20晶片。
黃仁勳表示，川普希望全球都用美國科技，全球在美國標準下，就像美元是全球標準貨幣一樣。
輝達先前公布第2季財報，獲利亮眼，但第2季H20在中國大陸銷售掛零，黃仁勳說，H20仍很優秀，性價比、成本效率及生成AI符元的能力都很出色，希望拿下訂單。他也在財報後電話會議指出，可能將先進的Blackwell引進大陸，呼籲美國政府應為本土晶片製造商開放更多市場通道。
黃仁勳暗示願接受美國政府要求Blackwell在大陸銷售額上繳15%，「我不認為這是被迫，最終能在大陸銷售，符合全球和美國最佳利益。只要能獲准在大陸銷售，我們都能接受」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言