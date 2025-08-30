業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

輝達（NVIDIA）的申報資料顯示，上季有兩大「直接客戶」貢獻了39%營收，這兩家「A客戶」和「B客戶」的相關產品營收占比都比一年前陡增。由於直接客戶向來是組裝廠，市場揣測可能是鴻海（2317）集團與廣達。

輝達提交給證管會的申報資料顯示，輝達將客戶區分為「直接客戶」與「間接客戶」，被列為直接客戶的A客戶上季營收占比為23%，遠高於去年同期的14%，B客戶的營收占比也從11%提高到16%。

直接客戶並非晶片的終端使用者，而是採購輝達晶片組裝成完整系統或電路板後，再轉售給資料中心、雲端業者與終端用戶的企業。這類客戶包括鴻海集團、廣達等原廠委託設計代工或專業代工業者，或是戴爾等經銷商或系統整合商。

間接客戶涵蓋雲端服務供應商、網路公司與一般企業，通常向輝達的直接客戶採購系統。輝達表示，僅能根據採購訂單與內部銷售數據，推估間接客戶貢獻的營收。