日月光砸11億 台中置產

科技大戶再出手投資買廠，日月光（3711）集團旗下環鴻科技昨（29）日以11.5億元，買下三豐醫療器材的台中廠房。世邦魏理仕總經理林敬超表示，美國對等關稅政策並未影響自用型買方擴廠需求，是支撐今年上半年國內工業地產市場買賣總金額近577億元、年增6.8%的關鍵。

林敬超分析，交易案充分反映標的條件與區位優勢，具備即刻投產條件，交通便利且鄰近買方於南投之既有廠區，有助整合產能，提供產業鏈更完整服務。

林敬超指出，台中精密機械園區與中科、台中工業區串連形成完整的產業聚落。環鴻科技進駐也突顯中部科技廊帶匯集廠商深厚的精密機械製造實力，持續吸引指標大廠進駐，有助於中部區域產業升級轉型，帶動未來產值躍升。

世邦魏理仕研究部統計，2025年上半年台灣工業地產市場買賣總金額近577億元、年增6.8%。

林敬超表示，國內房市及土地市場觀望氣氛濃厚，工業地產投資活動仍能保持穩定投資動能，主因自用型買方需求未轉弱，今年上半年企業購買工業土地、廠房及廠辦的投資金額合計達425億元、年增率為3.8%，占工業地產市場總成交量74%。

今年上半年工業土地成交金額年減29%、至165億元，世邦魏理仕研究部主管李嘉玶推測，營造成本居高不下，企業購地自建意願減弱。

上半年全國廠房交易金額年增61%、至255億元，前三大廠房交易坐落縣市依序為桃園市、台中市及新竹縣。李嘉玶指出，維護良好的既有廠房具備可立即進駐的優勢，備受自用型買方青睞。