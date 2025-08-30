日月光砸11億 台中置產

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

科技大戶再出手投資買廠，日月光（3711）集團旗下環鴻科技昨（29）日以11.5億元，買下三豐醫療器材的台中廠房。世邦魏理仕總經理林敬超表示，美國對等關稅政策並未影響自用型買方擴廠需求，是支撐今年上半年國內工業地產市場買賣總金額近577億元、年增6.8%的關鍵。

林敬超分析，交易案充分反映標的條件與區位優勢，具備即刻投產條件，交通便利且鄰近買方於南投之既有廠區，有助整合產能，提供產業鏈更完整服務。

林敬超指出，台中精密機械園區與中科、台中工業區串連形成完整的產業聚落。環鴻科技進駐也突顯中部科技廊帶匯集廠商深厚的精密機械製造實力，持續吸引指標大廠進駐，有助於中部區域產業升級轉型，帶動未來產值躍升。

世邦魏理仕研究部統計，2025年上半年台灣工業地產市場買賣總金額近577億元、年增6.8%。

林敬超表示，國內房市及土地市場觀望氣氛濃厚，工業地產投資活動仍能保持穩定投資動能，主因自用型買方需求未轉弱，今年上半年企業購買工業土地、廠房及廠辦的投資金額合計達425億元、年增率為3.8%，占工業地產市場總成交量74%。

今年上半年工業土地成交金額年減29%、至165億元，世邦魏理仕研究部主管李嘉玶推測，營造成本居高不下，企業購地自建意願減弱。

上半年全國廠房交易金額年增61%、至255億元，前三大廠房交易坐落縣市依序為桃園市、台中市及新竹縣。李嘉玶指出，維護良好的既有廠房具備可立即進駐的優勢，備受自用型買方青睞。

總經理

延伸閱讀

科技大戶出手！日月光集團旗下環鴻科技砸11.5億元買台中精密園區廠房

衝刺AI！南韓提高明年預算支出8% 增幅四年最大

每滴水都再利用！台積電美國新廠動態曝光 開始建造全新工業再生水廠

元大0050市值衝進台灣前10！日月光被擠下 謝金河：ETF進入新時代

相關新聞

美將限縮晶片設備銷陸 台積電能否豁免受關注

根據聯邦公報（Federal Register），美國將撤銷三星、SK海力士與英特爾從中國大陸採購美國半導體製造設備的許...

解析下代Rubin晶片進度 AI半導體鏈七雄 大摩按讚

輝達（NVIDIA）晶片需求依然強勁。摩根士丹利（大摩）證券解析亞洲AI半導體供應鏈的三大重點，包括：Rubin進度、中...

業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

輝達（NVIDIA）的申報資料顯示，上季有兩大「直接客戶」貢獻了39%營收，這兩家「A客戶」和「B客戶」的相關產品營收占...

黃仁勳心繫全球第二大市場 Blackwell銷陸 願讓美國抽成

美國輝達執行長黃仁勳於28日接受福斯財經新聞網訪問。他表示，已就對大陸出售Blackwell晶片和美國政府對話，相信還需...

戴爾Q2犀利 AI伺服器訂單額銳減50% 本季獲利保守

美國個人電腦（PC）與人工智慧（AI）伺服器大廠戴爾（DELL）28日公布上季財報，獲利與營收優於預期，並調升全年財測，...

日月光砸11億 台中置產

科技大戶再出手投資買廠，日月光集團旗下環鴻科技昨（29）日以11.5億元，買下三豐醫療器材的台中廠房。世邦魏理仕總經理林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。