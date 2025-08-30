戴爾Q2犀利 AI伺服器訂單額銳減50% 本季獲利保守

美國個人電腦（PC）與人工智慧（AI）伺服器大廠戴爾（DELL）28日公布上季財報，獲利與營收優於預期，並調升全年財測，戴爾並上調截至明年1月底的今年度AI伺服器出貨額到200億美元，高於之前預測的150億美元。主力伺服器供應商包括鴻海、緯創與英業達等有望受惠。

不過投資人關注的是戴爾對本季財測保守，第3季營收預估270億美元，略高於預期的261億美元，預估本季每股純益（EPS）為2.45美元，低於分析師預期的2.55美元，利潤預測不如預期讓股價受到壓抑；加上上季AI伺服器訂單額季比銳減超過50%，毛利率和PC營收也低於市場預期，戴爾股價前日在美股下跌逾6%，29日早盤跌逾9%。

戴爾財報重點

戴爾在止於8月1日的年度第2季營收比去年同期成長19%至297.8億美元，經調整後每股純益（EPS）2.32美元，高於預期。並調升全年營收預測至1,070億美元，全年EPS預估提高到9.55美元，都超乎華爾街預測。

但投資人對營收要求更高，戴爾上季AI伺服器訂單額為56億美元，比前一季的121億美元銳減54%，上季未出貨AI伺服器訂單額季減19%到117億美元；上季經調整後毛利率18.7%，遠低於市場預估的19.6%。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）在財報會議回應分析師對AI伺服器業務利潤的問題表示，上季有一些並非常見的支出，包括努力要贏得並完成搭載輝達最新晶片的伺服器訂單、及因應監管環境。他說，「那些是非常積極而競爭的交易，上季已出貨」，「由於我們加速原料出貨以滿足客戶的需求和要求，我們有一些一次性的供應鏈支出」。

此外，戴爾上季涵蓋PC銷售的客戶解決方案事業群，營收僅年增0.7%到125億美元，低於預期。相較下，對手惠普（HP）上季PC營收成長6%，表現較佳。

戴爾調高2026年會計年度AI伺服器出貨金額，由150億美元調升至200億美元，主力伺服器供應商包括鴻海、緯創與英業達受惠後續的成長力道。鴻海持續看好AI伺服器出貨，股價一路從159元走揚至212元高點，近期高檔盤整。