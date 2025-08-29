宏達電推AI眼鏡股價轉強 台灣大：預購熱、黑框最賣

宏達電推出AI智慧眼鏡VIVE Eagle後，股價扶搖直上，漲幅逾6成，登70元關卡，獨賣電信商台灣大哥大今天透露，預購銷售熱，選擇高資費月租方案的用戶約8成；顏色以黑色最受青睞，其次為灰色。

宏達電14日推出首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle，支援繁體中文操作，搭載AI助理，可啟動翻譯、搜尋、視覺辨識等功能，且100%台灣設計與製造。

HTC全球業務副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle絕對會是HTC史上銷量最大的VIVE裝置」；宏達電近期股價漲勢凌厲，不到半個月，股價漲約64.8%，登上70元關卡。

台灣大哥大與宏達電獨家銷售HTC VIVE Eagle AI眼鏡，將於9月1日正式開賣，市場關注銷售情形，台灣大今天發布訊息指出，目前預購銷售熱，用戶選擇新台幣1399元以上高資費月租方案約8成；顏色方面，以黑色最受青睞，其次則為灰色，推升平均每戶貢獻金額（ARPU）成長，2025年第2季行動服務營收中5G占比達66%。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔分享，台灣人對HTC VIVE Eagle AI眼鏡的接受度高，是台灣市場特性、次世代AI體驗和在地化服務3者共同催生的結果。

他接續說，台灣配戴眼鏡人口比例在全球範圍偏高，對於眼鏡類智慧裝置接受度自然較高，加上VIVEEagle AI眼鏡提供智慧翻譯、情境辨識、即時解惑等受歡迎的主流功能，符合台灣人求知需求；且其為全球首款以繁體中文為開發優勢的產品，並導入GoogleGemini等主流AI平台，使產品使用體驗更為順暢。