快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

宏達電推AI眼鏡股價轉強 台灣大：預購熱、黑框最賣

中央社／ 台北29日電
宏達電推出旗下首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，有紅、咖啡、灰、黑四款配色。宏達電／提供
宏達電推出旗下首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，有紅、咖啡、灰、黑四款配色。宏達電／提供

宏達電推出AI智慧眼鏡VIVE Eagle後，股價扶搖直上，漲幅逾6成，登70元關卡，獨賣電信商台灣大哥大今天透露，預購銷售熱，選擇高資費月租方案的用戶約8成；顏色以黑色最受青睞，其次為灰色。

宏達電14日推出首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle，支援繁體中文操作，搭載AI助理，可啟動翻譯、搜尋、視覺辨識等功能，且100%台灣設計與製造。

HTC全球業務副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle絕對會是HTC史上銷量最大的VIVE裝置」；宏達電近期股價漲勢凌厲，不到半個月，股價漲約64.8%，登上70元關卡。

台灣大哥大與宏達電獨家銷售HTC VIVE Eagle AI眼鏡，將於9月1日正式開賣，市場關注銷售情形，台灣大今天發布訊息指出，目前預購銷售熱，用戶選擇新台幣1399元以上高資費月租方案約8成；顏色方面，以黑色最受青睞，其次則為灰色，推升平均每戶貢獻金額（ARPU）成長，2025年第2季行動服務營收中5G占比達66%。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔分享，台灣人對HTC VIVE Eagle AI眼鏡的接受度高，是台灣市場特性、次世代AI體驗和在地化服務3者共同催生的結果。

他接續說，台灣配戴眼鏡人口比例在全球範圍偏高，對於眼鏡類智慧裝置接受度自然較高，加上VIVEEagle AI眼鏡提供智慧翻譯、情境辨識、即時解惑等受歡迎的主流功能，符合台灣人求知需求；且其為全球首款以繁體中文為開發優勢的產品，並導入GoogleGemini等主流AI平台，使產品使用體驗更為順暢。

AI 宏達電 台灣大哥大

延伸閱讀

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

宏達電智慧眼鏡狂拉三漲停…重演VR炒作？網：炒題材有人要接就行

宏達電連2根漲停…新品題材點火！EPS仍虧0.86元…網「紅茶店重返榮耀」

宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

相關新聞

科技大戶出手！日月光集團旗下環鴻科技砸11.5億元買台中精密園區廠房

科技大戶再出手買樓！日月光（3711）集團旗下環鴻科技，29日以11.5億元買下三豐醫療器材在台中廠房；世邦魏理仕總經理...

宏達電推AI眼鏡股價轉強 台灣大：預購熱、黑框最賣

宏達電推出AI智慧眼鏡VIVE Eagle後，股價扶搖直上，漲幅逾6成，登70元關卡，獨賣電信商台灣大哥大今天透露，預購...

環球晶承諾依循科學基礎減量目標倡議 2050年達成淨零排放

環球晶今日宣布，公司秉持「負責任的成長」理念，依循科學基礎減量目標倡議（SBTi），承諾以科學為基礎的減碳目標，預計於2...

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP...

鴻海連續五年秋節添愛心！攜手員工採購公益團體禮品 累計送愛1400萬元

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）持續將員工福利與社會公益相結合，連續第五年推出「中秋公益選禮」活動，今年總...

台積電技術論壇人數創新高 最佳展示北美超大晶片獲獎

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，今年度技術論壇實體參與人數續創新高，總計逾6,900人參加北美、台灣、歐洲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。