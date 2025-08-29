宏達電推AI眼鏡股價轉強 台灣大：預購熱、黑框最賣
宏達電推出AI智慧眼鏡VIVE Eagle後，股價扶搖直上，漲幅逾6成，登70元關卡，獨賣電信商台灣大哥大今天透露，預購銷售熱，選擇高資費月租方案的用戶約8成；顏色以黑色最受青睞，其次為灰色。
宏達電14日推出首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle，支援繁體中文操作，搭載AI助理，可啟動翻譯、搜尋、視覺辨識等功能，且100%台灣設計與製造。
HTC全球業務副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle絕對會是HTC史上銷量最大的VIVE裝置」；宏達電近期股價漲勢凌厲，不到半個月，股價漲約64.8%，登上70元關卡。
台灣大哥大與宏達電獨家銷售HTC VIVE Eagle AI眼鏡，將於9月1日正式開賣，市場關注銷售情形，台灣大今天發布訊息指出，目前預購銷售熱，用戶選擇新台幣1399元以上高資費月租方案約8成；顏色方面，以黑色最受青睞，其次則為灰色，推升平均每戶貢獻金額（ARPU）成長，2025年第2季行動服務營收中5G占比達66%。
台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔分享，台灣人對HTC VIVE Eagle AI眼鏡的接受度高，是台灣市場特性、次世代AI體驗和在地化服務3者共同催生的結果。
他接續說，台灣配戴眼鏡人口比例在全球範圍偏高，對於眼鏡類智慧裝置接受度自然較高，加上VIVEEagle AI眼鏡提供智慧翻譯、情境辨識、即時解惑等受歡迎的主流功能，符合台灣人求知需求；且其為全球首款以繁體中文為開發優勢的產品，並導入GoogleGemini等主流AI平台，使產品使用體驗更為順暢。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言