科技大戶出手！日月光集團旗下環鴻科技砸11.5億元買台中精密園區廠房

科技大戶再出手買樓！日月光（3711）集團旗下環鴻科技，29日以11.5億元買下三豐醫療器材在台中廠房；世邦魏理仕總經理林敬超表示，近年國內工業地產投資活動保持高投資動能，主因自用型買方需求未因美國對等關稅政策變化而轉弱，這也是今年上半年台灣工業地產市場買賣總金額近577億元，較去年同期成長6.8%的關鍵。

林敬超分析，該交易案充分反映標的條件與區位優勢，同時具備即刻投產條件，交通便利且鄰近買方於南投之既有廠區，更有助於整合產能，提供產業鏈更完整的服務。

林敬超指出，台中精密機械園區與中科、台中工業區緊密串連，已形成完整的產業聚落。環鴻科技此次進駐，不僅回應自用型企業對優質資產的需求，提升自身營運效能，也突顯中部科技廊帶匯集廠商深厚的精密機械製造實力，持續吸引指標大廠進駐，並在南來北往、交通便利的優勢下，將有助於中部區域產業升級轉型，帶動未來產值躍升。

據世邦魏理仕研究部統計，2025年上半年台灣工業地產市場買賣總金額近577億元、年增6.8%。

林敬超表示，在國內房市及土地市場觀望氣氛濃厚之際，工業地產投資活動仍能保持穩定投資動能，主因自用型買方需求未轉弱，觀察今年上半年企業購買工業土地、廠房及廠辦的投資金額合計達425億元、年增率為3.8%，並占工業地產市場總成交量74%，就能窺知一二。

進一步觀察工業地產交易活動，今年上半年工業土地成交金額年減29%、至165億元，世邦魏理仕研究部主管李嘉玶推測，在營造成本居高不下的情況下，企業購地自建意願有所減弱。另一方面，上半年全國廠房交易金額年增61%、至255億元，前三大廠房交易坐落縣市依序為桃園市、台中市及新竹縣。

李嘉玶指出，「今年前六月工業地產市場展現韌性，既有廠房買氣旺盛，可見維護良好之廠房因其具備可立即進駐的優勢而備受自用型買方青睞。在各縣市中，台中廠房交易金額於過去十年間經常名列前三位。

相較之下，李嘉玶表示，台中工業土地交易量則略顯遜色，顯示區內製造業者需求穩健，閒置工業土地釋出機會少，當有廠商願意活化資產、處分既有廠房時，往往能吸引不少潛在買方關注。