環球晶承諾依循科學基礎減量目標倡議 2050年達成淨零排放

環球晶今日宣布，公司秉持「負責任的成長」理念，依循科學基礎減量目標倡議（SBTi），承諾以科學為基礎的減碳目標，預計於2050年前實現涵蓋全價值鏈的溫室氣體淨零排放。

環球晶董事長徐秀蘭表示，面對全球氣候變遷挑戰，深知半導體產業肩負的重要責任。環球晶將以科學為依據，推動減碳與再生能源轉型，並攜手價值鏈夥伴，朝向2050年實現淨零目標邁進。承諾以實際行動落實永續發展，創造對環境、社會與經濟皆具正面影響的長期價值。

科學基礎減量目標倡議為國際公認的低碳轉型指標，旨在協助企業與組織根據最新氣候科學設定減碳目標。其標準框架可確保企業的減碳目標與《巴黎協定》之去碳化要求一致，將全球升溫控制在工業化前水準以上1.5°C以內，或遠低於2°C。

簽署SBTi承諾後，環球晶圓將依照SBTi絕對基礎設定法完成SBTi目標計畫的遞交。環球晶除了依循科學基礎減量目標倡議，承諾具企圖心且涵蓋直接、間接與價值鏈排放的減碳路徑外， 6月宣布全面加速再生能源使用，將集團旗下所有子公司達成100%使用再生能源的RE100目標時程，自原訂的2050年提前至2040年，並於2050年達成淨零排放。

環球晶表示，公司在全球營運據點持續深化綠色製造，透過持續優化生產製程、提升產品與設備能效，以及汰換與維修既有設備，進而實現節能減碳目標。其中，義大利廠區強化既有汽電共生系統效能，以優化電力、熱能和冷卻水之使用效率，另規畫逐步以生質甲烷取代天然氣，並回收製程廢氣中的氫氣，以有效降低碳排放量。

在再生能源使用方面，環球晶於2022年加入RE100倡議組織，輔以氣候藍圖的分階段目標時程，逐步實踐2040年前 100% 使用再生能源之長期目標。環球晶圓透過自建太陽能電廠、簽訂購電協議（PPA）與購買再生能源憑證（RECs），持續擴大再生能源使用比重。

環球晶新建廠區自興建之初即導入各項節能設備與方案，並積極使用再生能源，各國子公司亦依據當地能源政策持續提升再生能源占比。例如丹麥子公司 Topsil 已於2025年啟用太陽能發電設施，成為全球首座 100% 使用自發自用綠電的半導體長晶工廠；同時，美國德州新廠、密蘇里廠及義大利廠新擴產線則將於量產階段全面使用再生能源生產，打造兼具先進技術與永續價值的低碳晶圓。

在推動價值鏈減碳方面，環球晶也積極與價值鏈上下游展開議合，內容涵蓋未來減碳路徑、氣候倡議響應、能源管理等主題。針對原物料供應商，公司依據碳排放量進行分級，推動各級供應商逐步進行產品碳足跡評估與設立減碳目標，並定期追蹤減碳執行進度。下游客戶議合方面，則與主要價值鏈夥伴就減碳規劃、科學基礎碳目標倡議的承諾進行交流，並積極參與國際半導體產業協會共同會議，擴大影響層級至終端客戶，完整涵蓋整體價值鏈的減碳路徑。