快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

華碩衝刺電競業務 電競鍵鼠新品在台上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
ROG於2025台北國際電腦展中首次亮相的全新Harpe II Ace電競滑鼠及Falcata磁軸電競鍵盤，近期在台上市。華碩／提供
ROG於2025台北國際電腦展中首次亮相的全新Harpe II Ace電競滑鼠及Falcata磁軸電競鍵盤，近期在台上市。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺電競業務，旗下電競品牌ROG玩家共和國，宣布於2025台北國際電腦展(COMPUTEX)中首次亮相的全新Harpe II Ace電競滑鼠及Falcata磁軸電競鍵盤，近期在台上市，這兩款為第一人稱射擊遊戲(FPS)而生的剽悍神器，均支援ROG全新SpeedNova 8K無線連接技術，即使在低耗電狀態下，也能實現高達8,000Hz輪詢率；再加上獨家Zone Mode功能，一鍵快速啟用硬體效能全開的專注模式，玩家無時無刻都能輕鬆展開「贏之呼吸」。

由《特戰英豪(VALORANT)》世界冠軍Max Demon1 Mazanov與多位職業選手共同參與設計和測試的ROG Harpe II Ace，採用創新的生物基尼龍材質打造，不僅輕亦具備絕佳抗衝擊性；外觀方面，除承襲ROG Harpe Ace Aim Lab Edition經典造型，亦經過進一步優化，包括：側邊向內收窄，抓握拿取更舒適俐落，還有從按鍵到背峰曲線的精密調校，確保手掌穩定支撐維持平衡，以及升級再進化的側鍵配置，便於拇指按壓並降低誤觸。

華碩持續看好電競業務動能，華碩共同執行長許先越先前指出，華碩第3季營收仍可望成長，主要受惠於高階電競產品與即將上市的Xbox新品。

展望第3季，華碩表示，預估本季PC業務營收將季增5-10%，零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與上季持平。整體來看，華碩對本季營運樂觀看待。

ROG 華碩 電競鍵盤

延伸閱讀

全民權證／華碩 押寶逾120天

華碩、技嘉 四檔馬力強

台中電競嘉年華開打！連辦7年首度移師台中車站

台中電競嘉年華今台中火車站登場 閃電狼、苔苔熱力開戰

相關新聞

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP...

鴻海連續五年秋節添愛心！攜手員工採購公益團體禮品 累計送愛1400萬元

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）持續將員工福利與社會公益相結合，連續第五年推出「中秋公益選禮」活動，今年總...

台積電技術論壇人數創新高 最佳展示北美超大晶片獲獎

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，今年度技術論壇實體參與人數續創新高，總計逾6,900人參加北美、台灣、歐洲、...

廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機

廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可...

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。