華碩衝刺電競業務 電競鍵鼠新品在台上市
PC品牌大廠華碩（2357）衝刺電競業務，旗下電競品牌ROG玩家共和國，宣布於2025台北國際電腦展(COMPUTEX)中首次亮相的全新Harpe II Ace電競滑鼠及Falcata磁軸電競鍵盤，近期在台上市，這兩款為第一人稱射擊遊戲(FPS)而生的剽悍神器，均支援ROG全新SpeedNova 8K無線連接技術，即使在低耗電狀態下，也能實現高達8,000Hz輪詢率；再加上獨家Zone Mode功能，一鍵快速啟用硬體效能全開的專注模式，玩家無時無刻都能輕鬆展開「贏之呼吸」。
由《特戰英豪(VALORANT)》世界冠軍Max Demon1 Mazanov與多位職業選手共同參與設計和測試的ROG Harpe II Ace，採用創新的生物基尼龍材質打造，不僅輕亦具備絕佳抗衝擊性；外觀方面，除承襲ROG Harpe Ace Aim Lab Edition經典造型，亦經過進一步優化，包括：側邊向內收窄，抓握拿取更舒適俐落，還有從按鍵到背峰曲線的精密調校，確保手掌穩定支撐維持平衡，以及升級再進化的側鍵配置，便於拇指按壓並降低誤觸。
華碩持續看好電競業務動能，華碩共同執行長許先越先前指出，華碩第3季營收仍可望成長，主要受惠於高階電競產品與即將上市的Xbox新品。
展望第3季，華碩表示，預估本季PC業務營收將季增5-10%，零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與上季持平。整體來看，華碩對本季營運樂觀看待。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言