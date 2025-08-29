華碩衝刺電競業務 電競鍵鼠新品在台上市

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺電競業務，旗下電競品牌ROG玩家共和國，宣布於2025台北國際電腦展(COMPUTEX)中首次亮相的全新Harpe II Ace電競滑鼠及Falcata磁軸電競鍵盤，近期在台上市，這兩款為第一人稱射擊遊戲(FPS)而生的剽悍神器，均支援ROG全新SpeedNova 8K無線連接技術，即使在低耗電狀態下，也能實現高達8,000Hz輪詢率；再加上獨家Zone Mode功能，一鍵快速啟用硬體效能全開的專注模式，玩家無時無刻都能輕鬆展開「贏之呼吸」。

由《特戰英豪(VALORANT)》世界冠軍Max Demon1 Mazanov與多位職業選手共同參與設計和測試的ROG Harpe II Ace，採用創新的生物基尼龍材質打造，不僅輕亦具備絕佳抗衝擊性；外觀方面，除承襲ROG Harpe Ace Aim Lab Edition經典造型，亦經過進一步優化，包括：側邊向內收窄，抓握拿取更舒適俐落，還有從按鍵到背峰曲線的精密調校，確保手掌穩定支撐維持平衡，以及升級再進化的側鍵配置，便於拇指按壓並降低誤觸。

華碩持續看好電競業務動能，華碩共同執行長許先越先前指出，華碩第3季營收仍可望成長，主要受惠於高階電競產品與即將上市的Xbox新品。

展望第3季，華碩表示，預估本季PC業務營收將季增5-10%，零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與上季持平。整體來看，華碩對本季營運樂觀看待。