快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長。夏普／提供
台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長。夏普／提供

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP 美學生活所」。全新空間以沉浸式體驗打造「生活美學場域」，象徵品牌深耕台灣七年後邁入全新篇章。

開幕三日（8/29－8/31），店內將推出限時優惠、明星商品首賣與多樣娛樂互動，邀請消費者一同體驗「三美」—— 美型・美饌・美時光，把智慧家電融入日常，實現健康、美好的生活新提案。

開幕亮點：一，【啦啦隊女神林襄一日店長】~（8/29 下午限定）現場與粉絲近距離互動並送出驚喜簽名好禮。二， 【廚演 SHOW】~ 主廚「水波爐料理秀」與「哈味蛋糕教室」。三，【娛樂體驗】~ 98 吋電視搭配 Switch 2，144Hz 螢幕刷新率打造遊戲沉浸感。

四， 【電子鎖專屬禮】，購買 HOLO3 AI 臉掌辨識鎖 → 登錄送市價 NT$7,490 乾淨方 mini 美型除濕機。 購買 TIKO ONE 指紋智慧鎖 → 登錄送市價 NT$2,990 變頻微波爐20L。

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長。夏普／提供
台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長。夏普／提供

市價 智慧家電

延伸閱讀

威尼斯影展／艾瑪史東被當外星人！女神光頭詭異模樣曝光

女神集結！金多美、朴敏英與高賢廷來了 騙局、浪漫、懸疑韓劇一網打盡

路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

相關新聞

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP...

鴻海連續五年秋節添愛心！攜手員工採購公益團體禮品 累計送愛1400萬元

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）持續將員工福利與社會公益相結合，連續第五年推出「中秋公益選禮」活動，今年總...

台積電技術論壇人數創新高 最佳展示北美超大晶片獲獎

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，今年度技術論壇實體參與人數續創新高，總計逾6,900人參加北美、台灣、歐洲、...

廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機

廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可...

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。