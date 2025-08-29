台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP 美學生活所」。全新空間以沉浸式體驗打造「生活美學場域」，象徵品牌深耕台灣七年後邁入全新篇章。

開幕三日（8/29－8/31），店內將推出限時優惠、明星商品首賣與多樣娛樂互動，邀請消費者一同體驗「三美」—— 美型・美饌・美時光，把智慧家電融入日常，實現健康、美好的生活新提案。

開幕亮點：一，【啦啦隊女神林襄一日店長】~（8/29 下午限定）現場與粉絲近距離互動並送出驚喜簽名好禮。二， 【廚演 SHOW】~ 主廚「水波爐料理秀」與「哈味蛋糕教室」。三，【娛樂體驗】~ 98 吋電視搭配 Switch 2，144Hz 螢幕刷新率打造遊戲沉浸感。