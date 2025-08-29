快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

矽力：今年營收成長恐低於20% 客戶需求較預期弱

中央社／ 新竹29日電

電源管理晶片矽力-KY董事長陳偉今天表示，今年營收可望較去年成長，只是市場需求比預期疲弱，成長幅度恐難以達到20%的水準。

矽力-KY下午召開線上法人說明會，陳偉說，第3季業績表現將如往年較第2季持平或略增。新能源、汽車及AI人工智慧數據中心相關的伺服器、光模組、儲存需求將較上半年好。

陳偉表示，電源管理晶片需求走出谷底，趨勢向上，不過，關稅戰造成市場需求下滑，客戶生產偏保守，需求比預期疲弱，恐將影響今年營收增幅難以達到20%的水準。

陳偉指出，第3季銷售市場分布應變化不大，銷售價格穩定，預期毛利率將落在52%至54%區間。

陳偉說，目前客戶雖然有急單，但是不確定性高，矽力-KY並沒有跟進同業調漲產品售價的計畫，將致力提升市占率。

至於在AI伺服器領域進展，陳偉表示，矽力-KY在特殊應用晶片（ASIC）領域有進展，不過，客戶仍在量產前準備，今年營收貢獻有限，預期明年應可貢獻約5%營收。

矽力 營收 晶片

延伸閱讀

道達爾能源攜手行競科技 瞄準EV、儲能與AI數據中心市場

南俊自結7月 EPS 0.55元、年增17% 毛利率站上33.62%

矽力財報／第2季EPS 1.63元 上半年獲利大增逾五成

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

相關新聞

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP...

鴻海連續五年秋節添愛心！攜手員工採購公益團體禮品 累計送愛1400萬元

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）持續將員工福利與社會公益相結合，連續第五年推出「中秋公益選禮」活動，今年總...

台積電技術論壇人數創新高 最佳展示北美超大晶片獲獎

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，今年度技術論壇實體參與人數續創新高，總計逾6,900人參加北美、台灣、歐洲、...

廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機

廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可...

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。