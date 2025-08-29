矽力：今年營收成長恐低於20% 客戶需求較預期弱

電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，今年營收可望較去年成長，只是市場需求比預期疲弱，成長幅度恐難以達到20%的水準。

矽力-KY下午召開線上法人說明會，陳偉說，第3季業績表現將如往年較第2季持平或略增。新能源、汽車及AI人工智慧數據中心相關的伺服器、光模組、儲存需求將較上半年好。

陳偉表示，電源管理晶片需求走出谷底，趨勢向上，不過，關稅戰造成市場需求下滑，客戶生產偏保守，需求比預期疲弱，恐將影響今年營收增幅難以達到20%的水準。

陳偉指出，第3季銷售市場分布應變化不大，銷售價格穩定，預期毛利率將落在52%至54%區間。

陳偉說，目前客戶雖然有急單，但是不確定性高，矽力-KY並沒有跟進同業調漲產品售價的計畫，將致力提升市占率。

至於在AI伺服器領域進展，陳偉表示，矽力-KY在特殊應用晶片（ASIC）領域有進展，不過，客戶仍在量產前準備，今年營收貢獻有限，預期明年應可貢獻約5%營收。