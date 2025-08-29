鴻海連續五年秋節添愛心！攜手員工採購公益團體禮品 累計送愛1400萬元

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海連續五年秋節添愛心 攜手員工採購公益團體禮品。鴻海／提供
全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）持續將員工福利與社會公益相結合，連續第五年推出「中秋公益選禮」活動，今年總共與全台灣38家公益團體合作，提供多達42項公益禮品讓員工選擇。預計總共有4,700多名鴻海以及部分子公司員工參與，公益採購加上愛心捐款累積金額大約新台幣1,400多萬元。

今年中秋公益選禮活動，從八月底開始起跑，在中秋節前一個月左右的時間開始，讓同仁透過員工專屬的手機App軟體提早下單，挑選心儀的禮盒，並且確定送貨地點。提前準備也可以讓合作的公益團體預先備貨，紓解贈禮高峰時人力、物流壓力。

今年的公益團體禮品比起去年增加不少選項，包括家扶基金會的自製造型提袋與拌麵組合、路得啟智學院的月餅禮盒、勵馨基金會的曲奇禮盒、唐氏症基金會的餅乾禮盒、喜憨兒的月餅咖啡禮。同時納入，公益團體和知名台灣品牌合作的商品，從鳳梨酥、堅果、咖啡、茶包，到有機米等，提供同仁選禮更多不一樣選擇。

連續五年參與的心路基金會表示，感謝鴻海當年在疫情三級警戒情況下，雪中送炭邀請參加秋節公益選禮的活動，並且一路支持到現在。熊米屋社會企業（小榆兒）提到，鴻海的中秋公益活動能持續舉辦多年，長期推動而且提前讓員工挑選下單，對社會企業來說是永續經營很重要關鍵。家扶基金會謝謝鴻海上架「家扶幸福小舖」的商品，讓小舖媽媽們的愛心，讓更多人看見，也支持我們持續推動兒少家庭照護工作。

鴻海與盲人重建院合作將近十年，在主要廠區內打造舒壓小站，提供員工按摩舒壓服務，也增加視障同仁工作機會；中秋公益選禮則是連續5年邀請愛盲基金會參加，持續用「愛」幫「盲」，用更多的方式幫助視障朋友。

鴻海「中秋公益選禮」透過員工專屬App，除了選購伴手禮外，還可以直接捐款贊助公益單位，讓做愛心簡單又方便。「中秋公益選禮」活動，2021年首次推出時與十家公益社福團體合作，之後每年新增合作機構擴大愛心公益網絡，今年累計全台38家公益團體參與，未來也歡迎政府立案的公益團體，和鴻海聯繫合作上架商品，讓員工持續發揮愛心。

鴻海 中秋節 家扶基金會

