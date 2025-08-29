台積電首次發布責任供應鏈報告 識別112家高風險供應商

台積電（2330）今日更新ESG電子報提及首次發布責任供應鏈報告，在供應商篩選成果方面，識別112家關鍵高風險供應商。台積公司針對所有具潛在風險的供應商提出改善計畫，並藉由文件審查及現場稽核，確保100%落實相關要求；在此過程中，未有供應商因實質或負面影響而中止合作。

根據民國113年的評估結果，台積公司篩選出609家關鍵供應商，包括387家第一階關鍵供應商（採購金額合計占比達85%)及222家非屬第一階關鍵供應商的冶煉廠，同時識別112家關鍵高風險供應商。台積公司針對所有具潛在風險的供應商提出改善計畫。

此外，為掌握冶煉廠的營運狀況，台積公司要求其提交盡職調查文件，確保未涉及人權侵害或環境破壞等風險。

台積電指出，公司持續精進永續管理，秉持透明揭露的誠信原則，積極與利害關係人溝通，除連續26年出版非財務報告書，民國114年8月首次發布《責任供應鏈報告》，系統化揭露供應鏈管理政策、與供應商在ESG三大面向的合作成果及賦能行動，同時更新《人權報告》、《氣候暨自然報告》、《永續影響力評價報告》與《聯合國永續發展目標行動報告》，擴大永續資訊揭露的廣度與深度，以負責任的營運模式實踐永續共好。