台積電首次發布責任供應鏈報告 識別112家高風險供應商

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今日更新ESG電子報提及首次發布責任供應鏈報告，在供應商篩選成果方面，識別112家關鍵高風險供應商。台積公司針對所有具潛在風險的供應商提出改善計畫，並藉由文件審查及現場稽核，確保100%落實相關要求；在此過程中，未有供應商因實質或負面影響而中止合作。

根據民國113年的評估結果，台積公司篩選出609家關鍵供應商，包括387家第一階關鍵供應商（採購金額合計占比達85%)及222家非屬第一階關鍵供應商的冶煉廠，同時識別112家關鍵高風險供應商。台積公司針對所有具潛在風險的供應商提出改善計畫。

此外，為掌握冶煉廠的營運狀況，台積公司要求其提交盡職調查文件，確保未涉及人權侵害或環境破壞等風險。

台積電指出，公司持續精進永續管理，秉持透明揭露的誠信原則，積極與利害關係人溝通，除連續26年出版非財務報告書，民國114年8月首次發布《責任供應鏈報告》，系統化揭露供應鏈管理政策、與供應商在ESG三大面向的合作成果及賦能行動，同時更新《人權報告》、《氣候暨自然報告》、《永續影響力評價報告》與《聯合國永續發展目標行動報告》，擴大永續資訊揭露的廣度與深度，以負責任的營運模式實踐永續共好。

人權 台積電

相關新聞

台灣夏普「SHARP美學生活所」開幕 啦啦隊女神林襄化身一日店長

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普今日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦體驗店 「SHARP...

鴻海連續五年秋節添愛心！攜手員工採購公益團體禮品 累計送愛1400萬元

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）持續將員工福利與社會公益相結合，連續第五年推出「中秋公益選禮」活動，今年總...

台積電技術論壇人數創新高 最佳展示北美超大晶片獲獎

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，今年度技術論壇實體參與人數續創新高，總計逾6,900人參加北美、台灣、歐洲、...

廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機

廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可...

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資...

