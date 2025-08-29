艾克爾亞利桑那新廠拚2028年量產 攻AI先進封測
封測廠艾克爾（Amkor）在美國時間28日宣布，亞利桑那州新建先進半導體封測廠地點規劃調整，位於皮奧利亞創新核心地區（Peoria Innovation Core），廠房建設將於數日內動工，預計2028年初開始生產。
艾克爾總裁兼執行長魯登（Giel Rutten）指出，將在當地打造美國最大規模的專業委外半導體封測廠，鎖定高效能運算（HPC）、通訊及汽車等重要產業關鍵晶片封測。
艾克爾於美國時間27日透過新聞稿指出，亞利桑那州皮奧利亞市（Peoria）成功透過州有土地拍賣，取得834.5英畝土地進行開發，相關土地位於皮奧利亞創新核心地區（Peoria Innovation Core），其中包括一片104英畝的地段。
艾克爾在美國時間28日宣布，亞利桑那州新建先進半導體封測廠地點規劃有所調整，廠房建設將於數日內動工，預計2028年初開始生產。
魯登表示，艾克爾全力支持皮奧利亞市取得這塊州有土地，艾克爾期待盡快興建打造美國最大規模的專業委外半導體封測廠，強化美國的半導體供應鏈。
魯登指出，新址展現艾克爾對美國晶片製造的承諾，艾克爾在廠房設備上的多項階段投資，在確保半導體供應鏈層面扮演關鍵角色，對高效能運算、通訊及汽車等重要產業晶片應用，相當重要。
根據外媒報導，艾克爾是人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）重要專業委外半導體封測廠（OSAT）合作夥伴之一；蘋果（Apple）在8月上旬表示，正投資艾克爾在亞利桑那州的封測廠。蘋果指出，艾克爾工廠將負責台積電亞利桑那廠生產的晶片封裝與測試。艾克爾指出，1984年起就在大鳳凰城（Greater Phoenix）地區營運。
台積電在2024年10月已宣布與艾克爾深化合作，在美國亞利桑那州擴展InFO及CoWoS先進封裝。
輝達在今年4月中旬宣布與台積電、鴻海、緯創、艾克爾、日月光投控旗下矽品等夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。
台積電在今年3月初宣布增加1000億美元投資美國先進半導體製造。台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元，擴大投資包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。
台積電當時指出，與艾克爾長期保持密切合作，提供半導體先進封裝與測試技術及大量產能，支援高效能運算及通訊等關鍵市場。
艾克爾在2023年12月初宣布，在美國亞利桑那州投資20億美元（約新台幣610億元），建立美國最大先進封裝測試廠，初期鎖定高效能運算、車用、通訊等半導體晶片封測需求，就近服務台積電和蘋果等客戶。
