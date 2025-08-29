台積電技術論壇人數創新高 最佳展示北美超大晶片獲獎

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，今年度技術論壇實體參與人數續創新高，總計逾6,900人參加北美、台灣、歐洲、日本及中國大陸場次的實體活動，展現客戶對台積公司的高度支持。最佳展示北美超大晶片獲獎。

台積公司董事長暨總裁魏哲家提到，「我們的客戶不斷展望未來，而台積公司的技術領先與卓越製造為他們提供了可靠的創新藍圖。台積公司的先進邏輯技術，例如A14，是連接實體與數位世界的全方位解決方案組合的一部分，為我們的客戶釋放創新，以推進AI未來」。

台積公司持續推進領先技術，民國114年第31屆技術論壇以「Advancing the AI Future」為主題，首度向全球客戶揭示下一世代先進邏輯製程技術A14，相較於2奈米（N2）製程，A14在相同功耗下，速度提升15%；相同速度下，功耗降低30%，邏輯密度增加逾20%，並預計民國117年開始生產；同時，結合奈米片電晶體設計技術協同優化（Design-Technology Co-Optimization, DTCO）經驗，將TSMC NanoFlex™標準單元架構升級為NanoFlex™ Pro，進一步提升效能、能源效率與設計靈活性。此外，台積公司領先業界的先進邏輯製程、特殊製程及TSMC 3DFabric®先進系統整合服務的最新發展，為客戶提供一整套互連的技術組合，驅動產品創新，持續推進AI未來。

台積公司透過技術論壇推動產業創新、深化生態圈合作，本屆技術論壇中的「車用電子論壇（Automotive Forum）」首次從歐洲延伸至日本，於日本舉辦「車用電子座談會（Automotive Panel）」，二地共邀請16位業界專家深入探討車用電子最新技術發展與成果。

同時，為支持新創客戶舉辦的「Innovate with TSMC!」系列活動，透過「客戶推介（Customer Pitch）」及「創新專區（Innovation Zone）」二項活動，邀請客戶、創投及開放創新平台（Open Innovation Platform®, OIP）夥伴共襄盛舉。「Innovate with TSMC!」今年已邁入第三屆，首度將舉辦場地由北美擴展至歐洲，二地共計37家新創客戶、55家創投、5家開放創新平台夥伴出席。新創客戶藉由「客戶推介」向潛在合作夥伴展現技術特點及發展願景，並結合「創新專區」演示一系列終端產品 ，藉由即時互動促進技術交流，共同強化創新生態圈的資源整合與平台發展。