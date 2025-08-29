聽新聞
0:00 / 0:00
廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機
廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可靠的架構，能在智慧工廠自動化、工業機器人及智慧城市監控等多元應用中，提供即時、高效的AI運算與長期穩定性。
AES100搭載最新第14/13代 Intel Core處理器，可外接一張最高達350W的NVIDIA GPU卡，能在邊緣端執行優異的AI推理效能與高速即時資訊處理能力。
廣積指出，AES100可協助企業於邊緣端快速進行資料分析與即時決策，實現高效率與高穩定性的智慧化轉型，並滿足嚴苛環境下的即時決策需求。
廣積表示，AES100可應用於多樣化的邊緣運算情境，從智慧製造、機器人控制到車載系統、以及高階AI影像分析任務皆能完美勝任。
在工業自動化領域，它能以低延遲方式處理在地端感測與影像資料分析，同時支援即時製程控制、機器視覺與預知性維護工作。
在智慧監控與公共安全方面，AES100則可在邊緣端進行多通道影像分析與AI威脅偵測，降低對傳統資料中心架構的依賴。憑藉其強大的運算效能、先進的連接能力與工業級耐用性，AES100讓企業能充分發揮邊緣AI的潛能，全面執行高效率與高可靠性的智慧應用。
