廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可靠的架構，能在智慧工廠自動化、工業機器人及智慧城市監控等多元應用中，提供即時、高效的AI運算與長期穩定性。

AES100搭載最新第14/13代 Intel Core處理器，可外接一張最高達350W的NVIDIA GPU卡，能在邊緣端執行優異的AI推理效能與高速即時資訊處理能力。

廣積指出，AES100可協助企業於邊緣端快速進行資料分析與即時決策，實現高效率與高穩定性的智慧化轉型，並滿足嚴苛環境下的即時決策需求。

廣積表示，AES100可應用於多樣化的邊緣運算情境，從智慧製造、機器人控制到車載系統、以及高階AI影像分析任務皆能完美勝任。

在工業自動化領域，它能以低延遲方式處理在地端感測與影像資料分析，同時支援即時製程控制、機器視覺與預知性維護工作。

在智慧監控與公共安全方面，AES100則可在邊緣端進行多通道影像分析與AI威脅偵測，降低對傳統資料中心架構的依賴。憑藉其強大的運算效能、先進的連接能力與工業級耐用性，AES100讓企業能充分發揮邊緣AI的潛能，全面執行高效率與高可靠性的智慧應用。

AI 廣積 工業機器人

相關新聞

廣積發表新邊緣 AI 電腦 鎖定自動化、機器人商機

廣積（8050）近期正式發表AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統，廣積表示，此產品結合卓越的AI深度學習效能與高度可...

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資...

環球晶宣布將依 SBTi 承諾2050達淨零排放

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）宣布，將依循科學基礎減量目標倡議（SBTi），承諾於2050年達成淨零排放。

群聯：NAND市況比預期強 AI浪潮推升需求 法人看好威剛、創見沾光

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯執行長潘健成昨（28）日表示，NAND市況比預期更強，原廠祭出供...

優化機器人大腦…群聯新任務

機器人需求爆發，機器人大腦需要配備專門用於儲存的高容量記憶體，群聯為解決AI推理應用中的關鍵障礙，先前推出aiDAPTI...

