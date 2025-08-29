快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
台灣夏普「SHARP美學生活所」於台北三創生活園區四樓盛大開幕。夏普／提供
台灣夏普「SHARP美學生活所」於台北三創生活園區四樓盛大開幕。夏普／提供

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

體驗店 「SHARP 美學生活所」。全新空間以沉浸式體驗打造「生活美學場域」，象徵品牌深耕台灣七年後邁入全新篇章。

開幕三日（8/29－8/31），店內將推出限時優惠、明星商品首賣與多樣娛樂互動，邀請消費者一同體驗「三美」—— 美型・美饌・美時光，把智慧家電融入日常，實現健康、美好的生活新提案。

開幕亮點包括，一，【啦啦隊女神林襄一日店長】~（8/29 下午限定）現場與粉絲近距離互動並送出驚喜簽名好禮。二，【廚演 SHOW】~ 主廚「水波爐料理秀」與「哈味蛋糕教室」。三，【娛樂體驗】~ 98 吋電視搭配 Switch 2，144Hz 螢幕刷新率打造遊戲沉浸感。

商品 智慧家電

延伸閱讀

路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬

港史博館展183件抗戰文物 免費沉浸式體驗 料吸20萬人次

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

中職／魔鷹去留問題和啦啦隊外援一樣 洪總：都是為了職棒好看

相關新聞

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資...

台灣夏普「SHARP 美學生活所」盛大開幕 林襄店長來了

鴻海（2317）旗下日本知名智慧家電領導品牌SHARP夏普將在今（29）日假台北三創生活園區四樓盛大揭幕全新旗艦

環球晶宣布將依 SBTi 承諾2050達淨零排放

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）宣布，將依循科學基礎減量目標倡議（SBTi），承諾於2050年達成淨零排放。

群聯：NAND市況比預期強 AI浪潮推升需求 法人看好威剛、創見沾光

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯執行長潘健成昨（28）日表示，NAND市況比預期更強，原廠祭出供...

優化機器人大腦…群聯新任務

機器人需求爆發，機器人大腦需要配備專門用於儲存的高容量記憶體，群聯為解決AI推理應用中的關鍵障礙，先前推出aiDAPTI...

美政府對輝達「抽成制」沒立法...免繳

輝達財務長柯蕾絲27日於財報會議表示，川普政府規劃要求輝達上繳15%的H20晶片銷陸營收，目前仍處於初步階段，如果這項計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。