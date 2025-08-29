台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資台灣美光記憶體公司進駐，更有台灣最大的企業台積電3個廠也在台中設廠，使得台中成為高科技的城市，人口生長速度不只是六都第一，更是全國第一。

市長盧秀燕表示，台積電在台中中科一期設廠後，台中市政府在去年、前年已經批准二期，中科管理局的徵收協議價購二期用地，目前買了地，也交地順利，因此從現在的狀況看起來都順利，所以年底前二期要開工，生產高階晶片半導體應該指日可待。

中科管理局日前表示，目前二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成，目前已知包括營造、水泥、廠務工程等相關廠商都已陸續接獲通知，台積電中科先進製程建廠工程，也將在近日招標，隨後發包動工，相關作業正如火如荼展開中。