聽新聞
0:00 / 0:00
台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」
針對台積電中科二廠擴廠計畫據傳最快10月將動工，台中市長盧秀燕上午表示，「年底前應該會！」並指台中不僅有全台灣最大的外資台灣美光記憶體公司進駐，更有台灣最大的企業台積電3個廠也在台中設廠，使得台中成為高科技的城市，人口生長速度不只是六都第一，更是全國第一。
市長盧秀燕表示，台積電在台中中科一期設廠後，台中市政府在去年、前年已經批准二期，中科管理局的徵收協議價購二期用地，目前買了地，也交地順利，因此從現在的狀況看起來都順利，所以年底前二期要開工，生產高階晶片半導體應該指日可待。
中科管理局日前表示，目前二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成，目前已知包括營造、水泥、廠務工程等相關廠商都已陸續接獲通知，台積電中科先進製程建廠工程，也將在近日招標，隨後發包動工，相關作業正如火如荼展開中。
供應鏈並傳出，為應付全世界滿載的訂單，備受矚目的台積電中科新廠預計今年10月動工建廠，1.4奈米先進製程建廠計畫初估總投資金額將達1.2兆至1.5兆元。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言