AI 應用蓬勃發展 帶動 PCB 產業升級需求

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI、電動車與衛星通訊發展迅速，帶動高階HDI、軟板與載板的需求，PCB產業進入下一個成長階段。永豐金證券指出，經歷過去兩年庫存去化，在A伺服器等資料中心大幅建置需求下，PCB、CCL與相關材料短期供不應求，甚至傳出漲價，使PCB相關產業成近期市場資金追逐熱門族群。

美國生產者物價指數（PPI）數據高於市場預期，市場擔憂聯準會（Fed）利率政策面臨經濟降溫與通膨兩難，但7月美國就業數字不如預期，加上多數經濟數據亦顯示美國經濟成長力道降溫，Fed利率政策基調靠攏降息方向未變，市場預估今年Fed降息幅度維持2~3碼（1碼為0.25個百分點）。

永豐金證券指出，台灣景氣燈號第四季估可能進入黃藍燈，是否落底必須關注AI投資需求與美國總統川普政策變數分析。台股長線受惠AI產業熱度，雖然相對有底氣，但下半年面臨企業獲利較去年同期下滑，以及景氣燈號走弱壓力，操作仍需審慎應對，投資方向建議聚焦AI供應鏈與台積電供應鏈。

AI 美國經濟 景氣燈號

