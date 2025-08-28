黃仁勳喊「AI競賽進行中」

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布財報，輝達上季獲利、營收及毛利率都高於市場預期，但本季營收財測卻因未納入陸規版AI晶片H20營收預估值，而低於分析師期待，拖累股價盤後重挫逾百分之三。不過，輝達執行長黃仁勳高喊AI熱潮還沒結束，「AI競賽進行中」，分析師大多不擔心前景，認為Blackwell動能將足以抵銷中國大陸的逆風。

黃仁勳看好AI需求強勁，駁斥外界對AI支出熱潮即將結束的擔憂，並預測未來五年這些機會將擴大為價值數兆美元的市場。黃仁勳說：「新一波的工業革命已經展開。AI競賽正如火如荼進行。我們預估到了這十年結束前，AI基礎建設支出將達三到四兆美元。」

輝達財務長柯蕾絲表示，上季所有市場的營收都季比成長，資料中心營收年增百分之五十六到四百一十一億美元，即使H20晶片營收減少四十億美元，資料中心營收依然季增。

黃仁勳周三表示，公司「確實有可能」將先進的Blackwell處理器引進中國大陸。他呼籲美國政府應為本土晶片製造商開放更多市場通道，並預測中國大陸的AI產業規模明年將成長百分之五十。

黃仁勳在財報後電話會議中表示：「我們把Blackwell帶進中國大陸市場的機會確實存在。我們必須持續鼓吹，強調美國科技公司在AI競賽中保持領先並取得勝利的重要性，並協助推動美國技術堆疊成為全球標準。」

他再次強調，禁止晶片出口反可能迫使中國大陸加速開發自主產品，最終不利於美國科技業。

由於川普政府規畫要求輝達上繳百分之十五的H20銷陸營業額，對此，輝達財務長柯蕾絲說，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項。

儘管輝達本季營收財測未如往常般「遠超乎」市場預期，拖累股價下挫，但分析師認為，輝達財測透露五大亮點，分別是資料中心與網路產品營收強勁、Blackwell Ultra正全速增產暗示供應鏈限制已緩解、主權AI營收有望倍增、下一代平台Rubin平台的進展順利，以及看好到二○三○年時的AI基礎設施支出將達三至四兆美元。

彭博彙整資料顯示，在輝達公布財報後，摩根大通和Truist證券等至少十家券商都調升輝達股價目標價，平均調高百分之三至兩百○二點六美元，比輝達廿七日收盤價高出約百分之十二。