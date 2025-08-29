聽新聞
黃仁勳：輝達產品全賣光 看好代理式AI演進 基建商機五年衝4兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
輝達執行長黃仁勳27日於財報會議表示，市場對AI的興趣很高。路透

輝達執行長黃仁勳27日於財報會議表示，市場對AI的興趣很高，「AI競賽進行中」，「眼前的機會到處都是」，輝達所有產品都已賣光，看好今年將是破紀錄的一年，希望明年繼續刷新紀錄。

他強調，目前市場最大成長驅動力來自代理式AI演進，看好2030年前全球AI基建商機將達高3兆美元至4兆美元。法人指出，黃仁勳看多AI市況，有助台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創、緯穎等協力廠後市。

輝達財報會議重點 圖／經濟日報提供

黃仁勳說，聊天機器人是一次性互動模式，人們給它一個提示，它就產生一個答案。AI已進階成會研究、思考與制訂計畫，代理式AI所需計算量大為增加。輝達建議夥伴與客戶，依照每年的節奏去建置資料中心，輝達每一代產品都會讓AI能力改善，幫助客戶帶來更多營收。

黃仁勳強調，AI新創業者也爭相搶購AI晶片來訓練模型，大型雲端提供商甚至得向對手租借算力。預期AI原生新創業者營收2026年將上看2,000億美元，是今年約200億美元的十倍。

他提到，AI新創業者今年融資金額已達1,800億美元，開源模型將協助大型企業、機器人公司等業者採納AI。此外，今年輝達主權AI相關收入有望達200億美元，較去年增長一倍以上。

黃仁勳指出，輝達在這十年內逐漸轉型為AI基礎設施公司，光是打造Rubin平台，就需要六種不同種類的晶片，都在台積電設計定案。目前市場對於AI的興趣很高，「所有東西都已賣光」，Blackwell平台是大家期盼的產品，Blackwell Ultra也全速推動，需求非比尋常。

他強調，過去幾年已可看到四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出翻倍增加，已達約6,000億美元，還有其他企業也有建設需求，現在只是建設期的開端而已。基於輝達Blackwell架構，每符元（token）可實現十倍投資回報，每token能效較Hopper提升50倍。

黃仁勳強調，代理式AI發展已趨於成熟，實體AI的時代已經到來，開啟機器人與工業自動化的產業新篇章。

法人關注輝達AI晶片與特殊應用IC（ASIC）晶片的競爭。黃仁勳說，輝達產品與ASIC晶片很不相同。輝達產品可以安裝在任何雲端、適用於每一家公司，提供資料處理、預訓練、加強學習的後訓練與推理等。輝達不只推出運算平台，還有NVLink、超級網路介面卡（NIC）、Spectrum-XGS乙太網路技術等配合，為AI工廠提供了整體全面性解決方案。

