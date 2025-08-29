Google加碼基建 台鏈補 鴻海、廣達、英業達喜迎伺服器建置大單

Google於27日在網誌貼文表示，將在2026年底前，追加投資維吉尼亞州的AI基礎設施90億美元（約新台幣2,700億元），以擴建園區，並且興建一座新的資料中心，為美國大型科技公司加碼投資資料中心再添一筆。

Google加碼資料中心投資，法人看好，Google的AI伺服器主力協力廠鴻海（2317）、廣達、英業達等，將同步大啖商機。Google表示，這筆資金將用於契斯特菲爾德郡興建一座新資料中心，並擴充羅登郡（Loudoun）和普林斯威廉郡（Prince William）的既有園區。

Google加碼美國AI基建投資 圖／經濟日報提供

Google強調，這是對維吉尼亞州的投資，也和當地合作夥伴尋找解決能源需求的辦法，包括效率提升方案和創新計畫。Google也在8月6日承諾投入10億美元，讓維吉尼亞州大學生一年內免費使用Google AI Pro方案並接受AI訓練。

Google跟進其他科技巨人，承諾擴張AI基礎設施。微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta今年合計支出預料將達數千億美元，其中大部分投入AI相關建設。

美國資料中心主要集中在維吉尼亞州北部，自2000年代初雲端服務起步以來，當地便有「資料中心走廊」的稱號。洛登郡是美國最富裕的郡，是Google兩座資料中心的所在地，也是這波熱潮的核心。

法人指出，全球四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS、Google、微軟與Meta持續擴大資本支出，並擴張雲端業務，可望帶動AI伺服器出貨量跟著增長，帶旺相關協力廠。

展望全球AI資料中心市況，鴻海輪值執行長楊秋瑾先前表示，大型雲端服務供應商增加資本支出，主要國家擴建AI主權基礎建設，AI產業產能供不應求，鴻海會持續擴產，參與大型AI主權專案，提升供應鏈附加價值，模組化資料中心，加速AI伺服器機櫃進度，鴻海在AI伺服器市占率可持續提升。

美國投資進展方面，楊秋瑾指出，鴻海集團在美國12個州設有據點，集團會在德州和威斯康辛州持續擴充AI伺服器和液冷系統等產能，在俄亥俄州增加雲端網路伺服器產能。

廣達為Google伺服器主力供應商之一，廣達上半年AI伺服器占整體伺服器比重已超過六成。廣達表示，輝達GB200伺服器產品已開始量產，良率有所改善，客戶正從GB200過渡至新一代的GB300平台，GB300 9月起將逐步放量，良率提升速度會比GB200來得快。

展望本季，英業達預估，伺服器出貨量還是會持續成長，但上、下半年產品組合不同，上半年以機櫃為主，下半年伺服器主機板（L6）出貨較多，雖然產品組合影響平均銷售單價，但整體出貨量還是會比去年成長，且今年上半年AI伺服器占伺服器營收比重已達約四成。