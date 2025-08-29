聽新聞
0:00 / 0:00

美政府對輝達「抽成制」沒立法...免繳

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達財務長柯蕾絲27日於財報會議表示，川普政府規劃要求輝達上繳15%的H20晶片銷陸營收，目前仍處於初步階段，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國市場銷售。

輝達強調，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項。

柯蕾絲受訪時說，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國市場銷售，「我們持續溝通。如果最終沒有具體文件，我既然拿到許可證，就不必支付這15%，除非看到真正具效力的監管文件」。白宮與負責出口管制的商務部未立即置評。

輝達坦言，美國政府收取佣金的計畫也可能有法律風險。該公司在申報文件表示：「美國政府要求抽取一定比率的營收，可能使我們面臨訴訟、推升成本、削弱競爭力，並讓不受類似約束的競爭對手得利。」

輝達本季財測沒有一些分析師預期般樂觀，原因包括未把多達50億美元的中國大陸資料中心訂單納入財測，因為無法確認地緣政治緊張是否允許輝達出貨。

輝達 美國

延伸閱讀

美股早盤／輝達財報亮眼但內含隱憂 三大指數平盤遊走

Nvidia股價先漲後跌 投資人憂中國市場

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

台積電等輝達概念股走弱 台股跌128點失守24400點

相關新聞

黃仁勳：輝達產品全賣光 看好代理式AI演進 基建商機五年衝4兆美元

輝達執行長黃仁勳27日於財報會議表示，市場對AI的興趣很高，「AI競賽進行中」，「眼前的機會到處都是」，輝達所有產品都已...

Google加碼基建 台鏈補 鴻海、廣達、英業達喜迎伺服器建置大單

Google於27日在網誌貼文表示，將在2026年底前，追加投資維吉尼亞州的AI基礎設施90億美元（約新台幣2,700億...

群聯：NAND市況比預期強 AI浪潮推升需求 法人看好威剛、創見沾光

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯執行長潘健成昨（28）日表示，NAND市況比預期更強，原廠祭出供...

優化機器人大腦…群聯新任務

機器人需求爆發，機器人大腦需要配備專門用於儲存的高容量記憶體，群聯為解決AI推理應用中的關鍵障礙，先前推出aiDAPTI...

美政府對輝達「抽成制」沒立法...免繳

輝達財務長柯蕾絲27日於財報會議表示，川普政府規劃要求輝達上繳15%的H20晶片銷陸營收，目前仍處於初步階段，如果這項計...

三星下周推新機 帶旺台鏈

三星昨（28）日在官網宣布，將在9月4日舉行「Galaxy Event」新品發表會。外界預期三星將公布Galaxy Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。