美政府對輝達「抽成制」沒立法...免繳

輝達財務長柯蕾絲27日於財報會議表示，川普政府規劃要求輝達上繳15%的H20晶片銷陸營收，目前仍處於初步階段，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國市場銷售。

輝達強調，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項。

柯蕾絲受訪時說，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國市場銷售，「我們持續溝通。如果最終沒有具體文件，我既然拿到許可證，就不必支付這15%，除非看到真正具效力的監管文件」。白宮與負責出口管制的商務部未立即置評。

輝達坦言，美國政府收取佣金的計畫也可能有法律風險。該公司在申報文件表示：「美國政府要求抽取一定比率的營收，可能使我們面臨訴訟、推升成本、削弱競爭力，並讓不受類似約束的競爭對手得利。」

輝達本季財測沒有一些分析師預期般樂觀，原因包括未把多達50億美元的中國大陸資料中心訂單納入財測，因為無法確認地緣政治緊張是否允許輝達出貨。