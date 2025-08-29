聽新聞
0:00 / 0:00
美政府對輝達「抽成制」沒立法...免繳
輝達財務長柯蕾絲27日於財報會議表示，川普政府規劃要求輝達上繳15%的H20晶片銷陸營收，目前仍處於初步階段，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國市場銷售。
輝達強調，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項。
柯蕾絲受訪時說，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國市場銷售，「我們持續溝通。如果最終沒有具體文件，我既然拿到許可證，就不必支付這15%，除非看到真正具效力的監管文件」。白宮與負責出口管制的商務部未立即置評。
輝達坦言，美國政府收取佣金的計畫也可能有法律風險。該公司在申報文件表示：「美國政府要求抽取一定比率的營收，可能使我們面臨訴訟、推升成本、削弱競爭力，並讓不受類似約束的競爭對手得利。」
輝達本季財測沒有一些分析師預期般樂觀，原因包括未把多達50億美元的中國大陸資料中心訂單納入財測，因為無法確認地緣政治緊張是否允許輝達出貨。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言