輝達唱旺大陸AI商機 黃仁勳預期今年上看500億美元

輝達持續爭取AI晶片銷往中國大陸的機會。輝達執行長黃仁勳27日於財報會議表示，如果能提供具競爭力的產品，今年大陸市場可望帶來500億美元相關商機，往後還可能以每年成長五成的速度擴大，輝達未來仍可能將Blackwell架構處理器銷往大陸。

外界預期，若輝達爭取AI晶片銷陸量能增加，台積電、英業達、京元電等台灣相關供應鏈都將受惠。

輝達為大陸市場量身打造的H20，雖然是降規版AI晶片，但一度仍遭禁止銷往大陸。輝達在本季營收預測並未納入任何H20晶片銷售數字。

輝達財務長柯蕾絲表示，美國政府7月開始審查對中國大陸客戶的H20銷售許可證，一些中國大陸客戶過去幾周已獲得許可證，但還沒根據這些許可證出貨任何H20，主因仍在等待政府的地緣政治協商結果、以及企業的採購決策和意向，目前情況仍不明朗。

她表示，市場對H20仍感興趣，若地緣政治問題消退，預期本季H20出貨營收可達20億美元至50億美元，但若興趣與許可證增加，就會提高H20的備貨量和出貨量，輝達也將持續鼓吹美國政府批准對中國大陸銷售Blackwell。黃仁勳也說，他認為把Blackwell銷往中國大陸市場是「確實有可能」。

黃仁勳強調，大陸是全球第二大運算市場，囊括全球五成的AI研究人員，許多開源模型都在當地創建。對於美國科技公司來說，滿足這個市場需求，可說相當重要。輝達正在與政府討論讓美國公司滿足大陸市場的重要性。

黃仁勳指出，「我們必須持續鼓吹，強調美國科技公司在AI競賽中保持領先、並取得勝利的重要性，協助推動美國技術成為全球標準。」他也再次強調，禁止晶片出口可能反而迫使大陸加速開發自主產品，最終不利於美國科技業。

在今年7、8月時，黃仁勳曾兩度親赴白宮，爭取H20出口許可。美國總統川普後續於8月宣布，准許輝達出口H20， 但必須上繳在大陸銷售額的15％給美國政府。川普也不排除為Blackwell平台晶片制訂類似安排，前提是要調降晶片性能，以符合美國出口管制規定。川普提到，Blackwell晶片超級先進，他不會輕易放行，但有可能對降規版的Blackwell晶片達成共識。