台積電美國廠 挺近零廢水排放
台積電（2330）昨（28）日宣布，美國亞利桑那州新廠所需的工業再生水廠本月動土興建，預計2028年啟用運轉。初期運作時，廠房廢水回收率達85%，將逐步提升至90%甚至更高，目標實現「近零廢水排放」，即每一滴水幾乎都可以循環再利用。
台積電指出，工業再生水廠將支援亞利桑那州的第一座及第二座晶圓廠，後續根據晶圓廠建設進程再進行規劃，該座工業再生水廠展現台積電永續經營的承諾。
台積電說明，該座工業再生水廠將把工業廢水轉化為符合晶片製造過程要求的「超純水」標準。超純水主要用於清除可能導致半導體晶圓缺陷的微小顆粒，在生產先進技術晶片時更為重要，例如亞利桑那州晶圓廠所製造的4奈米晶片。
台積電亞利桑那州晶圓廠總經理卡斯塔那里斯說，選擇鳳凰城作為在美國設立營運據點，有一個重要原因是州政府與市政府有周密且審慎的規劃，包括制定了一項為期百年的供水計畫。
台積電目前在台灣已有多座運作中的工業水處理廠，2022年達成一項重要里程碑，成為全球首個在先進半導體製程中成功應用工業級再生水的企業。
