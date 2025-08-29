聽新聞
台積電美國廠 挺近零廢水排放

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（28）日宣布，美國亞利桑那州新廠所需的工業再生水廠本月動土興建，預計2028年啟用運轉。初期運作時，廠房廢水回收率達85%，將逐步提升至90%甚至更高，目標實現「近零廢水排放」，即每一滴水幾乎都可以循環再利用。

台積電指出，工業再生水廠將支援亞利桑那州的第一座及第二座晶圓廠，後續根據晶圓廠建設進程再進行規劃，該座工業再生水廠展現台積電永續經營的承諾。

台積電說明，該座工業再生水廠將把工業廢水轉化為符合晶片製造過程要求的「超純水」標準。超純水主要用於清除可能導致半導體晶圓缺陷的微小顆粒，在生產先進技術晶片時更為重要，例如亞利桑那州晶圓廠所製造的4奈米晶片。

台積電亞利桑那州晶圓廠總經理卡斯塔那里斯說，選擇鳳凰城作為在美國設立營運據點，有一個重要原因是州政府與市政府有周密且審慎的規劃，包括制定了一項為期百年的供水計畫。

台積電目前在台灣已有多座運作中的工業水處理廠，2022年達成一項重要里程碑，成為全球首個在先進半導體製程中成功應用工業級再生水的企業。

晶片 台積電 晶圓廠

相關新聞

黃仁勳：輝達產品全賣光 看好代理式AI演進 基建商機五年衝4兆美元

輝達執行長黃仁勳27日於財報會議表示，市場對AI的興趣很高，「AI競賽進行中」，「眼前的機會到處都是」，輝達所有產品都已...

Google加碼基建 台鏈補 鴻海、廣達、英業達喜迎伺服器建置大單

Google於27日在網誌貼文表示，將在2026年底前，追加投資維吉尼亞州的AI基礎設施90億美元（約新台幣2,700億...

群聯：NAND市況比預期強 AI浪潮推升需求 法人看好威剛、創見沾光

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯執行長潘健成昨（28）日表示，NAND市況比預期更強，原廠祭出供...

優化機器人大腦…群聯新任務

機器人需求爆發，機器人大腦需要配備專門用於儲存的高容量記憶體，群聯為解決AI推理應用中的關鍵障礙，先前推出aiDAPTI...

美政府對輝達「抽成制」沒立法...免繳

輝達財務長柯蕾絲27日於財報會議表示，川普政府規劃要求輝達上繳15%的H20晶片銷陸營收，目前仍處於初步階段，如果這項計...

三星下周推新機 帶旺台鏈

三星昨（28）日在官網宣布，將在9月4日舉行「Galaxy Event」新品發表會。外界預期三星將公布Galaxy Ta...

