三星下周推新機 帶旺台鏈

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

三星昨（28）日在官網宣布，將在9月4日舉行「Galaxy Event」新品發表會。外界預期三星將公布Galaxy Tab S11系列平板、Galaxy S25 FE手機等。三星新品齊發，相關供應鏈包括鏡頭廠大立光（3008）、石英元件廠晶技下半年營運添動能。

三星搶在蘋果新機iPhone 17登場前突襲發表新品，吸引市場關注，互別苗頭意味濃厚。

三星「Galaxy Event」將透過YouTube與官方網站同步直播，官方預告活動將帶來「高階AI平板」以及「Galaxy S25家族最新成員」。外界預期，三星預計推出Galaxy Tab S11系列，將提供11 吋、14.6吋兩種版本，結合 Galaxy AI與S Pen手寫筆，帶來更多撰寫筆記或是文書處理實用功能，還可能公布平價款Galaxy Tab S10 Lite。

手機部分，稍早歐洲已有通路商提前偷跑，證實三星要推出Galaxy S25 FE，以更便宜的售價帶來Galaxy S25 的核心體驗。據傳將搭載 Exynos 2400處理器，搭載三顆主鏡頭、Gemini AI、4900mAh電池、45W快充、6.7吋 120Hz大螢幕等規格。

Galaxy S25 FE延續旗艦元素，以Exynos 2400處理器取代Snapdragon 8 Elite，其他規格與S25+相近，市場人士分析，若價格策略得宜，有望搶攻年底購機旺季商機。Galaxy S25 FE將是三星Galaxy S25系列最後一款機種，外觀設計承襲S25系列的風格，提供黑色、深藍、冰藍與白色等四款配色。

三星 Galaxy Tab

