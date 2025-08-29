聽新聞
0:00 / 0:00
三星下周推新機 帶旺台鏈
三星昨（28）日在官網宣布，將在9月4日舉行「Galaxy Event」新品發表會。外界預期三星將公布Galaxy Tab S11系列平板、Galaxy S25 FE手機等。三星新品齊發，相關供應鏈包括鏡頭廠大立光（3008）、石英元件廠晶技下半年營運添動能。
三星搶在蘋果新機iPhone 17登場前突襲發表新品，吸引市場關注，互別苗頭意味濃厚。
三星「Galaxy Event」將透過YouTube與官方網站同步直播，官方預告活動將帶來「高階AI平板」以及「Galaxy S25家族最新成員」。外界預期，三星預計推出Galaxy Tab S11系列，將提供11 吋、14.6吋兩種版本，結合 Galaxy AI與S Pen手寫筆，帶來更多撰寫筆記或是文書處理實用功能，還可能公布平價款Galaxy Tab S10 Lite。
手機部分，稍早歐洲已有通路商提前偷跑，證實三星要推出Galaxy S25 FE，以更便宜的售價帶來Galaxy S25 的核心體驗。據傳將搭載 Exynos 2400處理器，搭載三顆主鏡頭、Gemini AI、4900mAh電池、45W快充、6.7吋 120Hz大螢幕等規格。
Galaxy S25 FE延續旗艦元素，以Exynos 2400處理器取代Snapdragon 8 Elite，其他規格與S25+相近，市場人士分析，若價格策略得宜，有望搶攻年底購機旺季商機。Galaxy S25 FE將是三星Galaxy S25系列最後一款機種，外觀設計承襲S25系列的風格，提供黑色、深藍、冰藍與白色等四款配色。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言